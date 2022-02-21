«Галичанка» досрочно вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ
«Галичанка» на выезде минимально переиграла фарерский Н-71 и вышла в полуфинал Кубка EHF
Лучшим бомбардиром матча стала львовянка Диана Дмитришин
07:18
«Галичанка» / Фото - ФГУЛьвовская «Галичанка» в четвертьфинальном матче Кубка EHF в гостях переиграла фареский клуб Н-71 со счетом 27:26.
Первый матч команд должен был состояться неделю назад в Украине, но не был проведен из-за отказа гостий прибыть на игру из соображений безопасности.
Кубок EHF. 1/4 финала
Н-71 (Фарерские Острова) – Галичанка (Украина) 26:27 (13:10)
Н-71: Вейхе (9), Миттун (9), Палсдоттир (3)
«Галичанка»: Дмитришин (10), Коновалова (5), Маркевич (4), Козак (3), Т. Поляк (3), Шипляк (2)
Соперником «Галичанки» в полуфинале турнира станет испанская «Гран-Канария».
Напомним, в предыдущем раунде Кубка EHF соперник «Галичанки» также не прибыл в Украину и тогда ему засчитали техническое поражение.
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