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«Галичанка» на выезде минимально переиграла фарерский Н-71 и вышла в полуфинал Кубка EHF

Лучшим бомбардиром матча стала львовянка Диана Дмитришин
Гандбол
07:18
«Галичанка» на выезде минимально переиграла фарерский Н-71 и вышла в полуфинал Кубка EHF
«Галичанка» / Фото - ФГУ
Львовская «Галичанка» в четвертьфинальном матче Кубка EHF в гостях переиграла фареский клуб Н-71 со счетом 27:26. 

Первый матч команд должен был состояться неделю назад в Украине, но не был проведен из-за отказа гостий прибыть на игру из соображений безопасности.
Кубок EHF. 1/4 финала

Н-71 (Фарерские Острова) – Галичанка (Украина) 26:27 (13:10) 

Н-71: Вейхе (9), Миттун (9), Палсдоттир (3)

«Галичанка»: Дмитришин (10), Коновалова (5), Маркевич (4), Козак (3), Т. Поляк (3), Шипляк (2)
Соперником «Галичанки» в полуфинале турнира станет испанская «Гран-Канария».

Напомним, в предыдущем раунде Кубка EHF соперник «Галичанки» также не прибыл в Украину и тогда ему засчитали техническое поражение.
Владимир Кириченко
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