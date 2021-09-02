«Галичанка» выиграла Суперкубок Украины в противостоянии и «Днепрянкой»

Команда из Херсона результативнее играла лишь в последние семь минут матча





В Запорожье в матче за Суперкубок Украины львовская «Галичанка» уверенно обыграла херсонскую «Днепрянку» со счетом 31:20.



Львовянки в статусе фаворита с первых минут начали делать солидный отрыв. На большой перерыв «Галичанка» ушла с преимуществом в 8 очков.

Во второй половине «Галичанка» очень быстро увеличила отрыв до +15. Однако последние семь минут матча результативнее отыграла «Днепрянка», сумевшая сократить отставание до -11.

Суперкубок Украины. Женщины.

«Галичанка» – «Днепрянка» 31:20 (17:9)

Напомним, ранее в матче за мужской Суперкубок «Мотор» обыграл «Донбасс».