«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинс 5:1 Окончен
18:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 6:3 Окончен
21:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс 5:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз 97:100 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз 121:110 Окончен
02:00 Майами Хит - Нью-Йорк Никс 103:111 Окончен
Теннис (1 событие из 44) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
01:20 Мэдисон Кейз - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
22:30 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Питтсбург Пингвинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Нэшвилл Предаторс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Вашингтон Уизардз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Юта Джаз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Мариуполь - Краматорск

«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы

Украинки минимально обыграли «Гран Канарию»
Гандбол
21:54
«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы
Фото: hcgalychanka.com.ua

«Галычанка» в Чехии провела первый полуфинальный матч Кубка Европы против «Гран Канарии».

Чемпионки Украины минимально обыграли команду из Испании. Во втором тайме 16:15 в пользу «Галычанки» превратились в 17:19 в пользу «Гран Канарии». Но украинки не сдались и за последнюю минуту сумели не только сравнять счет, а и за 4 секунды до сирены забросили 20 мяч и завоевали победу.

Кубок Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Галычанка» – «Гран Канария» 20:19 (12:11, 8:8)

«Галычанка»: Маркевич (4), Коновалова (4), Поляк (4), Дмытрышин (3), Козак (2), Мелекезцева (2), Прокопяк (1).

Елена Костевич призналась, что в финале чемпионата Европы перед ее глазами были картины боевых действий.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Галичанка (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Гандбол

«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы
«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы
21:54
Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище
Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище
27 февраля 22:41
Самолет с «Мотором» не смог приземлиться в Запорожье. Рейс с командой перенаправили в Киев
Самолет с «Мотором» не смог приземлиться в Запорожье. Рейс с командой перенаправили в Киев
24 февраля 12:13
«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
24 февраля 07:23
Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией
Эксклюзив Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией
23 февраля 14:45
Савукинас: «Виве Кельце» доказывает свою мощь в этом сезоне»
Савукинас: «Виве Кельце» доказывает свою мощь в этом сезоне»
22 февраля 19:40
Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на выездной матч Лиги чемпионов против «Виве Кельце»
Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на выездной матч Лиги чемпионов против «Виве Кельце»
22 февраля 16:19
«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове
«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове
22 февраля 15:58
EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
22 февраля 14:23
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
15
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Все новости