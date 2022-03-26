«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы

Украинки минимально обыграли «Гран Канарию»

Фото: hcgalychanka.com.ua

«Галычанка» в Чехии провела первый полуфинальный матч Кубка Европы против «Гран Канарии».



Чемпионки Украины минимально обыграли команду из Испании. Во втором тайме 16:15 в пользу «Галычанки» превратились в 17:19 в пользу «Гран Канарии». Но украинки не сдались и за последнюю минуту сумели не только сравнять счет, а и за 4 секунды до сирены забросили 20 мяч и завоевали победу.

Кубок Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Галычанка» – «Гран Канария» 20:19 (12:11, 8:8)

«Галычанка»: Маркевич (4), Коновалова (4), Поляк (4), Дмытрышин (3), Козак (2), Мелекезцева (2), Прокопяк (1).

Елена Костевич призналась, что в финале чемпионата Европы перед ее глазами были картины боевых действий.