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«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы

Украинки проиграли «Гран Канарии»
Гандбол
03 апреля 17:40
«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы
Фото: ГК Галычанка

«Галычанка» уступила в 2-матчевом противостоянии «Гран Канарии» за выход в финал Кубка Европы.

Украинки минимально победили в первом матче, который прошел в Чехии. Но в гостевой встрече не смогли добиться результата, который бы позволил пройти в следующую стадию – 27:34 и победа испанок в полуфинале.

Кубок Европы. Полуфинал. 2-й матч

«Гран Канария» – «Галычанка» 34:27 (18:15, 16:12)

Известно, когда сборная Украины проведет следующие матчи в квалификации Евро-2022.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Галичанка (гандбол)

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