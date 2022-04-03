«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы

Украинки проиграли «Гран Канарии»

Фото: ГК Галычанка

«Галычанка» уступила в 2-матчевом противостоянии «Гран Канарии» за выход в финал Кубка Европы.



Украинки минимально победили в первом матче, который прошел в Чехии. Но в гостевой встрече не смогли добиться результата, который бы позволил пройти в следующую стадию – 27:34 и победа испанок в полуфинале.

Кубок Европы. Полуфинал. 2-й матч

«Гран Канария» – «Галычанка» 34:27 (18:15, 16:12)

Известно, когда сборная Украины проведет следующие матчи в квалификации Евро-2022.