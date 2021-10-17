«Мотор» дал бой, но все же уступил ПСЖ в Лиге чемпионов
«Галычанка» вышла в третий раунд Кубка Европы
Чемпионки Украины дважды обыграли «Годонин»
17 октября 19:01
Фото: hcgalychanka.com.ua
«Галычанка» вышла победителем из двухматчевого противостояния во втором раунде Кубка Европы с «Годонином».
Чемпионки Украины дважды обыграли чешский коллектив и прошли в следующий этап еврокубка.
Кубок Европы. Женщины. 2-й раунд
Первый матч.
«Годонин» – «Галычанка» (11:22)
Второй матч.
«Галычанка» – «Годонин» (26:16)
Напомним, что в Лиге чемпионов «Мотор» после 4-х туров идет на 7-м месте группы B.
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