Невероятный Хансен установил рекорд полуфиналов Олимпийских игр. Датчанин – лучший бомбардир в истории турнира
Гандбол – не футбол. Звезда ПСЖ – самый высокооплачиваемый гандболист мира
Карабатич, Циндрич и Дувняк – в топ-10 рейтинга
01 февраля 18:21
Миккель Хансен / Фото - leparisien.frИзвестный портал totalsportal.com обнародовал список самых высокооплачиваемых гандболистов мира.
На вершине рейтинга полусредний сборной Дании и французского ПСЖ Миккель Хансен. Его годовой доход составляет 1,5 миллиона евро.
На второй строчке оказался еще один игрок ПСЖ, разыгрывающий сборной Франции, легендарный Никола Карабатич. Топ-3 замкнул Ханс Линдберг из «Берлина».
Топ-10 самых высокооплачиваемых гандболистов мира:
1. Миккель Хансен (ПСЖ) – 1 500 000 евро
2. Никола Карабатич (ПСЖ) – 1 000 000
3. Ханс Линдберг («Берлин») – 850 000
4. Домагой Дувняк («Киль») – 800 000
5. Кристиан Бьернсен («Ольборг») – 700 000
6. Лука Циндрич («Барселона») – 700 000
7. Никлас Ландин («Киль») – 650 000
8. Алейш Гомес («Барселона») – 500 000
9. Арон Палмарссон («Ольборг») – 500 000
10. Айтор Ариньо («Барселона») – 475 000
А тем временем греческий АЕК сообщил о подписании контракта с бывшим игроком сборной Украины Александром Шевелевым.