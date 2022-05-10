ЄГФ скасувала матчі збірної України у відборі чемпіонату Європі-2022

Матчі з національною командою Чехії не мали турнірного значення

Фото: ФГУ

Заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2022 між збірними України та Чехії не відбудуться.



Відмітимо, що ігри повинні були пройти ще у березні, але через вторгнення росії були перенесені. За спільною угодою Європейської федерації гандболу, Федерації гандболу України та Федерації гандболу Чехії було прийнято рішення про скасування матчів. До кінця сезону не було можливості провести зустрічі через відсутність відповідних дат у міжнародному календарі.

Також причиною стало те, що доля обидвох путівок в квартеті вже була вирішена – на Євро-2022 відібралися національні команди Франції та Хорватії. ЄГФ запропонувала надати українській та чеській збірних однакову кількість рейтингових очок.

Нагадаємо, що відсторонення росії залишилося в силі.