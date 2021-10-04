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Гладун: «Мы будем более заряженные на матч с Хорватией, чем наш соперник»

Вратарь сборной Украины – о стартовых матчах квалификации на Евро-2022


Гандбол
09:22
Гладун: «Мы будем более заряженные на матч с Хорватией, чем наш соперник»
Мария Гладун / Фото - Facebook
Вратарь немецкого «Фюхсе Берлин» и национальной женской сборной Украины Мария Гладун в интервью XSPORT высказалась относительно стартовых матчей своей команды в отборе на Евро-2022. 

«Франция в августе завершила выступление на Олимпийских играх. И я считаю, что он ослаблены, психологически, так и физически, потому что это очень большие нагрузки. Что касается Хорватии, то они были третьими на чемпионате Европы, я и думаю, что они не так сильно будут готовы психологически играть с нами. Мне кажется, что мы будем более заряженные с ними биться».


Напомним, украинки 7 октября сыграют со сборной Хорватии, а 10-го – с командой Франции.

Заявка Украины на стартовые матчи отбора к Евро-2022.
Владимир Кириченко
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Мария Гладун Женская сборная Украины по гандболу

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