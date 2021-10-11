Андронов: «Победа над Францией была в руках, она была такой реальной, но ускользнула»
Гладун: «Мы кайфовали от игры с Францией»
Вратарь сборной Украины – о домашнем матче с олимпийскими чемпионками Токио-2020
11 октября 14:58
Женская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУВратарь женской сборной Украины Мария Гладун в интервью пресс-службе ФГУ поделилась эмоциями после домашнего поражения в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Франции (25:28).
«Конечно, грустно, что мы проиграли, но мы проиграли действующим олимпийским чемпионкам. Думаю, это была классная игра, это была борьба. Мы кайфовали от игры, честно говоря, я горжусь тем, что мы классно сыграли с Францией и показали, что у Украины есть будущее, как сказала сейчас в конце Ира Глибко. И это, наверное, самое главное».
«Каждая из нас настраивалась, мы все переживали, чтобы сыграть лучше против таких сильных игроков, которые есть в составе сборной Франции. И мы просто сделали то, что должны были сделать».
Отметим, что украинки весь матч на равных играли с олимпийским чемпионом Токио-2020, и были очень близки к победе в этом матче.
Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии (23:22).
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