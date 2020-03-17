Главный тренер сборной Украины: «Не может быть и речи, что мы не выйдем в следующую стадию»

Борис Чижов / Фото: ФГУ

Главный тренер женской сборной Украины Борис Чижов рассказал пресс-службе ФГУ о предстоящих матчах отбора на чемпионат мира и составе команды.



О задачах сборной Украины

О тренировочном сборе

О составе сборной

Есть еще Анна Дябло - лучший бомбардир чемпионата, хорошо играет Марьяна Маркевич, которая была лидером в еврокубковых матчах «Галичанки», Светлана Аксенова – одна из лучших снайперов чемпионата, Дарья Каганец на левом крак, где у нас дефицит игроков. Эти девушки в ближайшее время помогут сборной Украины. В воротах более опытная Елизавета Воронько, прекрасно сыграла в Европейском Кубке и очень помогла «Галичанке» Мария Галичанка, также вызваны перспективные Виктория Салтанюк и Анна Жомер».

О кадровых потерях

Мы также делали вызов на Яну Готры и на Миланы Шукаль. Их клуб («Карпаты») выслал официальное письмо в Федерацию гандбола Украины о том, что они проходят лечение и реабилитацию, также были высланы результаты МРТ. Так, за клуб Готра выступает, но играть в полную силу она сейчас не может. Поэтому ее в сборной пока нет. Тренерский штаб пока воздерживается от приглашения Вики Борщенко, но мы ее никоим не говорим, что она не может быть в сборной. Думаю, в ближайшее время, если все будет хорошо, мы ее пригласим.

Надеюсь мы выйдем в плей-офф, все девушки восстановятся и вернутся в строй сборной Украины».