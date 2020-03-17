Главный тренер сборной Украины: «Не может быть и речи, что мы не выйдем в следующую стадию»
Главный тренер женской сборной Украины Борис Чижов рассказал пресс-службе ФГУ
о предстоящих матчах отбора на чемпионат мира и составе команды.
О задачах сборной Украины
«У нас в подгруппе – Словакия, Люксембург и Израиль. Далее выйдут две лучшие команды. Понятно: не может быть и речи, что мы не выйдем в следующую стадию – игр плей-офф, которые пройдут в апреле».
О тренировочном сборе
«Команда не собиралась больше года и это накладывает отпечаток. Девушки настроены, мы восстанавливаем физические кондиции, поддерживаем скоростные качества и скоростную выносливость, работаем над тактикой. Девушки работают в полную силу, и я за это им очень благодарен.
О составе сборной
«По составу, то мы взяли 14 игроков из чемпионата Украины и 7 легионеров. Все они имеют шанс попасть в национальную команду. Пока планируется, что в основной семерке на левом краю играть Влада Бельмас, левая полусредняя – Ира Компаниец, в центре – Леся Смолинг, правая полусредняя – Наталья Савчин, правая крайняя – Наталья Воловник, в линии – Ира Стельмах.
Есть еще Анна Дябло - лучший бомбардир чемпионата, хорошо играет Марьяна Маркевич, которая была лидером в еврокубковых матчах «Галичанки», Светлана Аксенова – одна из лучших снайперов чемпионата, Дарья Каганец на левом крак, где у нас дефицит игроков. Эти девушки в ближайшее время помогут сборной Украины. В воротах более опытная Елизавета Воронько, прекрасно сыграла в Европейском Кубке и очень помогла «Галичанке» Мария Галичанка, также вызваны перспективные Виктория Салтанюк и Анна Жомер».
О кадровых потерях
«Многие игроки не приехали на сборы. Для этого есть веские причины – травмы. Юдит Балог восстанавливается после операции на крестообразных связках. Левченко получила тяжелую травму голеностопа, Лилия Горильска понемногу играет, но на уколах и в полную силу она играть не может. Иры Глибко нет из-за психологических причин. Еще одна тяжелая потеря – отсутствие Ольги Передерий. Эта травма у нее еще с 2019 года. Впрочем, была договоренность, что Оля сыграет один матч, но ее колено и в дальнейшем воспаляется, ей сделают процедуры, после которых 10 дней нельзя делать нагрузки. К сожалению, ее тоже не будет. Девушки хотят сыграть, помочь сборной, но так складывается, что на этот раз их не будет.
Мы также делали вызов на Яну Готры и на Миланы Шукаль. Их клуб («Карпаты») выслал официальное письмо в Федерацию гандбола Украины о том, что они проходят лечение и реабилитацию, также были высланы результаты МРТ. Так, за клуб Готра выступает, но играть в полную силу она сейчас не может. Поэтому ее в сборной пока нет. Тренерский штаб пока воздерживается от приглашения Вики Борщенко, но мы ее никоим не говорим, что она не может быть в сборной. Думаю, в ближайшее время, если все будет хорошо, мы ее пригласим.
Надеюсь мы выйдем в плей-офф, все девушки восстановятся и вернутся в строй сборной Украины».
Напомним, ранее сборная Украины провела тренировку перед вылетом в Люксембург, где 19-21 марта в рамках отбора на чемпионат мира-2021 сыграет со Словакией, Израилем и Люксембургом. Затем две лучшие команды в группе выйдут в плей-офф отбора.