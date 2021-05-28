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Голкипер «Мотора»: «В следующем сезоне хочу пробиться как минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Иван Мороз подвел итоги дебютного сезона в рядах запорожского клуба


Гандбол
14:52
Голкипер «Мотора»: «В следующем сезоне хочу пробиться как минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов»
Иван Мороз / Фото - handball.motorsich.com
Белорусский голкипер «Мотора» Иван Мороз в интервью официальному сайту запорожского клуба поделился эмоциями после дебютного сезона в рядах флагмана украинского гандбола.

«Что ожидал, то и получилось. Мы довольно хорошо играли в Лиге чемпионов. Обыгрывали близких конкурентов, два раза побеждали «Нант». После Нового года, возможно из-за перерыва, наши результаты были немножко хуже. И напоследок обидное поражение от «Бреста», что не позволило нам пройти в 1/4 финала. Думаю, этот сезон был неплохим для «Мотора», но мы могли сделать и больше, чем у нас получилось».


Этот сезон ты начинал одним из основных вратарей. Геннадий Комок еще восстанавливался после травмы, у Максима Вьюника тоже не было лигочемпионского опыта. Не давила ли на тебя ответственность?

«Ответственность ощущалась, но, чтобы она прямо так давила, то нет. Все мы люди, у каждого из нас две руки, две ноги. Надо просто выходить и делать свое дело. Получать удовольствие от игры, а тем более от игры в Лиге чемпионов».


В этом году «Мотор» выступал еще и в SEHA-лиге. Здесь запорожцы успешно прошли в четвертьфинал. Как думаешь, есть ли шансы побороться за золото?

«Думаю да, а почему нет? В августе мы будем играть с «Татраном». Думаю, у нас есть все шансы попасть в Финал четырех. Ну а там уже будут соперники «Брест», «Веспрем» и, думаю, «Загреб». У нас есть все шансы на борьбу. С «Брестом» мы играли в этом сезоне, дома его победили. С «Веспремом" боролись. Понятно, что составы у клубов поменяются. Но костяк нашей команды сохраняется».


У тебя контракт с «Мотором» рассчитан на два года. Что еще хочешь реализовать вместе с командой в следующем сезоне?

«Пробиться как минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов. А там уже все захотят и в Финал четырех. Хочется завоевывать наивысшие места на всех фронтах».


Напомним, запорожская команда в минувшем сезоне вновь стала чемпионом Суперлиги и завоевала Кубок Украины, а в Лиге чемпионов «Мотор» дошла до 1/8 финала турнира.
Владимир Кириченко
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Мотор Иван Мороз

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