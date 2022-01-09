Горига: «Робости перед чемпионатом Европы нет»
Полусредний сборной Украины и «Мотора» Дмитрий Горига рассказал пресс-службе
ФГУ о подготовке к Евро-2022:
У нас много тренировок, но много и отдыха – все держится на таком балансе. Идет как нагрузка, так и восстановление. Есть время и хорошо поработать, и хорошо отдохнуть. У нас есть массажисты, сауна, другой отдых. Все организовано разумно, нет такого, что мы перегружены.
Я приезжаю из клуба и сборная для меня это что-то новое – новый коллектив, другой тренер, другие тренировки. Поэтому моральной усталости нет. В клубе за полгода это уже чувствуется, когда приезжаешь в сборную – идет разгрузка. Да, у нас не получился вылет в Швейцарию, но все относятся к этому с пониманием. И, вроде бы, по цифрам сборы выглядят длинными, но есть движение – тренировка, сауна, отдых, тесты – поэтому все переносится легче.
В сборной тренеру нужно поставить тактику, организовать все процессы, чтобы люди, приезжающие из разных клубов, за короткое время сплотились и очень быстро начали работать командно. Для этого нужно иметь опыт, свои тренерские наработки. Сейчас в сборной все очень хорошо. Михаэль Биглер – очень хороший специалист.
Без сомнения, выступления в Лиге чемпионов в составе «Мотора» дали мне большой опыт. За эти полтора сезона я стал опытнее, было немало игр на высоком уровне. Это то, что сейчас нужно большинство игроков в нашей сборной. Мы приезжаем на чемпионат Европы, и для многих это будут первые в жизни матчи на таком уровне. Это очень тяжело – сразу оказаться на такой вершине. И для этого нужно себя хорошо подготовить, не только физически, но и морально.
У меня нет никаких сомнений, робости перед Евро. Все это давно прошло в Лиге чемпионов. Поэтому, когда я выхожу на площадку, соперник для меня – это обычная команда. Я должен себя настроить: всегда биться до конца и одержать в итоге победу.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Отметим, что накануне континентального первенства у сборной Украины не будет товарищеских матчей.
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