Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Полусредний сборной Украины – о подготовке к Евро-2022
01 января 16:00
Дмитрий Горига / Фото - ФГУЛевый полусредний сборной Украины Дмитрий Горига в интервью пресс-службе ФГУ высказался о подготовке команды к чемпионату Европы-2022.
«С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось. Сейчас больший упор делается на физическую подготовку, работаем над выносливостью. После Нового года перейдем к отработке тактики. Михаэль Биглер общался с каждым игроком. Ему все нравится, как и нам. Атмосфера положительная, все прекрасно».
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Заявка сборной Украины на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.
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