Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - СК Сокол

Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»

Полусредний сборной Украины – о подготовке к Евро-2022
Гандбол
01 января 16:00
Горига: «С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось»
Дмитрий Горига / Фото - ФГУ
Левый полусредний сборной Украины Дмитрий Горига в интервью пресс-службе ФГУ высказался о подготовке команды к чемпионату Европы-2022.

«С приходом нового главного тренера у нас все кардинально изменилось. Сейчас больший упор делается на физическую подготовку, работаем над выносливостью. После Нового года перейдем к отработке тактики. Михаэль Биглер общался с каждым игроком. Ему все нравится, как и нам. Атмосфера положительная, все прекрасно».



Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Заявка сборной Украины на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мужская сборная Украины (гандбол) Дмитрий Горига

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
Гандбол
01 апреля 09:54

Новости: Гандбол

«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы
«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы
03 апреля 17:40
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
01 апреля 10:48
Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
01 апреля 09:54
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку
29 марта 16:53
«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы
«Галычанка» с невероятным камбэком на последних секундах вырвала победу в первом полуфинальном матче Кубка Европы
26 марта 21:54
Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище
Украинская гандболистка помогла вычислить диверсантку в бомбоубежище
27 февраля 22:41
Самолет с «Мотором» не смог приземлиться в Запорожье. Рейс с командой перенаправили в Киев
Самолет с «Мотором» не смог приземлиться в Запорожье. Рейс с командой перенаправили в Киев
24 февраля 12:13
«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
24 февраля 07:23
Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией
Эксклюзив Сборы во Львове? Женская сборная Украины передислоцируется перед спаркой с Чехией
23 февраля 14:45
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Владимир Кличко покинул Украину
Владимир Кличко покинул Украину
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 11:15
Все новости