Хорваты несут очередные потери перед матчем со сборной Украины на Евро-2022
Горига – в топ-6 игроков по скорости броска на Евро-2022
Левый полусредний сборной Украины поделил позицию со звездным французом
13:52
Дмитрий Горига / Фото - FacebookВ номинации «Самый быстрый бросок» Евро-2022 после двух сыгранных туров предварительного раунда турнира лидирует левый полусредний сборной Австрии Никола Билык, разогнавший мяч до 140 километров в час.
За Билыком идут Олег Астрашапкин (Беларусь), Станислав Кашпарек (Чехия), Кентен Маэ (Франция) и Дмитрий Санталов (Россия) – по 139 км/ч.
Отметим, что в этом рейтинге левый полусредний сборной Украины Дмитрий Горига разделил 6-ю строчку с французом Дикой Мемом – по 138 км/ч.
Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).
17 января подопечные Михаэля Биглера сыграют со сборной Хорватии.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – в 19.00.
Комментарии 0