«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Известный украинский линейный – о завершении спортивной карьеры
15:21
Павел Гурковский / Фото - handball.motorsich.com35-летний украинский линейный Павел Гурковский в интервью официальному сайту запорожского клуба рассказал о своем решение завершить игровую карьеру.
«Это обдуманное решение, возраст у меня уже такой. Хотя очень сильно хотел провести еще один сезон в «Моторе». Но так сложились обстоятельства, что после разговора с руководством команды мне сообщили, что контракт продлевать не будут, и я принял решение завершить карьеру. Можно было бы поехать еще куда-нибудь поиграть за границей, но я уже «наелся» всего этого. Пять лет мне хватило в Румынии. Плюс сейчас у меня дети уже подросли, мы с женой осели в Запорожье, срывать семью с домашнего места не хотелось. А одному ехать тоже не по себе. Большой плюс в том, что вся моя долгая и насыщенная спортивная карьера прошла без травм и операций. Мы с женой сели, подумали, и я принял решение завершить карьеру».
А какие предложения были из-за границы?
«Конкретного особо ничего не было. Звонили агенты, говорили, что можно в Румынию поехать, но я им сразу сказал, что не хочу. Не стал тратить свое и их время, ведь я уже твердо решил, что пора заканчивать карьеру».
Чем планируешь дальше заниматься? О карьере тренера не думал?
«Думал, но не хочу. Считаю, это очень тяжелый и нервный труд, особенно в работе с детьми. А дальше жизнь покажет. Пока идей много. Когда будет ясно уже на 100 процентов, все расскажу. А пока наслаждаюсь отдыхом. Впервые у меня отпуск был три месяца, это время я проводил с детьми, потому что они папу не видели очень давно. Сейчас это время хочется провести с семьей».
Помимо флагмана украинского гандбола, 35-летний Гурковский защищал цвета ZTR и румынской «Дунэри», а также регулярно вызывался в национальную сборную Украины.
В минувшем сезоне Павел вместе с запорожским клубом стал чемпионом украинской Суперлиги, а также обладателем национального Кубка. В Лиге чемпионов – дошел стадии 1/8 финала турнира.
Ранее правый крайний «Мотора» Юрий Кубатко продлил контракт с клубом и проведет с ним 11-й профессиональный сезон, оставаясь главным старожилом команды.
Комментарии 0