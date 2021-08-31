Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 13
Теннис (11 событий из 46) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 2:3 Окончен
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 1:3 Окончен
19:30 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер 0:1 Окончен
20:35 Джон Иснер - Brandon Nakashima 0:3 Окончен
22:10 Григор Димитров - Сэм Риффис 3:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:2 Окончен
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс 1:2 Окончен
23:55 Виктория Азаренко - Тереза Мартинкова 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (18 событий из 82) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
05:45 Ришар Гаске - Даниил Медведев 0:3 Окончен
18:00 Карен Хачанов - Lloyd Harris -:- Запланирован
18:00 Аслан Карацев - Jaume Antoni Munar Clar -:- Запланирован
18:00 Сальваторе Карусо - Кей Нишикори -:- Запланирован
19:00 Александер Зверев - Сэм Куэрри -:- Запланирован
19:15 Янник Ханфманн - Александр Бублик -:- Запланирован
20:30 Федерико Дельбонис - Denis Shapovalov -:- Запланирован
20:30 Max Purcell - Jannik Sinner -:- Запланирован
21:15 Йошихито Нишиока - Джек Сок -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Ребекка Марино 2:0 Окончен
01:30 Ализе Корне - Онс Ябеур 0:2 Окончен
03:40 Мари Боузкова - Наоми Осака 0:2 Окончен
18:00 Марта Костюк - Мария Саккари -:- Запланирован
18:00 Далма Галфи - Петра Мартич -:- Запланирован
19:15 Паула Бадоса Гиберт - Элисон Ван Уйтванк -:- Запланирован
21:00 Эшлей Барти - Вера Звонарева -:- Запланирован
22:00 Анетт Контавейт - Саманта Стосур -:- Запланирован
23:15 Елена Остапенко - Надя Подорошка -:- Отменен
Футбол (13 событий из 13) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
17:00 Казахстан - Украина -:- Запланирован
21:45 Франция - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
21:45 Дания - Шотландия -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Израиль -:- Запланирован
21:45 Молдова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Латвия - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Нидерланды -:- Запланирован
21:45 Турция - Черногория -:- Запланирован
21:45 Мальта - Кипр -:- Запланирован
21:45 Россия - Хорватия -:- Запланирован
21:45 Словения - Словакия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Португалия - Ирландия -:- Запланирован

Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»

Известный украинский линейный – о завершении спортивной карьеры


Гандбол
15:21
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Павел Гурковский / Фото - handball.motorsich.com
35-летний украинский линейный Павел Гурковский в интервью официальному сайту запорожского клуба рассказал о своем решение завершить игровую карьеру.

«Это обдуманное решение, возраст у меня уже такой. Хотя очень сильно хотел провести еще один сезон в «Моторе». Но так сложились обстоятельства, что после разговора с руководством команды мне сообщили, что контракт продлевать не будут, и я принял решение завершить карьеру. Можно было бы поехать еще куда-нибудь поиграть за границей, но я уже «наелся» всего этого. Пять лет мне хватило в Румынии. Плюс сейчас у меня дети уже подросли, мы с женой осели в Запорожье, срывать семью с домашнего места не хотелось. А одному ехать тоже не по себе. Большой плюс в том, что вся моя долгая и насыщенная спортивная карьера прошла без травм и операций. Мы с женой сели, подумали, и я принял решение завершить карьеру».


А какие предложения были из-за границы?

«Конкретного особо ничего не было. Звонили агенты, говорили, что можно в Румынию поехать, но я им сразу сказал, что не хочу. Не стал тратить свое и их время, ведь я уже твердо решил, что пора заканчивать карьеру».


Чем планируешь дальше заниматься? О карьере тренера не думал?

«Думал, но не хочу. Считаю, это очень тяжелый и нервный труд, особенно в работе с детьми. А дальше жизнь покажет. Пока идей много. Когда будет ясно уже на 100 процентов, все расскажу. А пока наслаждаюсь отдыхом. Впервые у меня отпуск был три месяца, это время я проводил с детьми, потому что они папу не видели очень давно. Сейчас это время хочется провести с семьей».


Помимо флагмана украинского гандбола, 35-летний Гурковский защищал цвета ZTR и румынской «Дунэри», а также регулярно вызывался в национальную сборную Украины.

В минувшем сезоне Павел вместе с запорожским клубом стал чемпионом украинской Суперлиги, а также обладателем национального Кубка. В Лиге чемпионов – дошел стадии 1/8 финала турнира.

Ранее правый крайний «Мотора» Юрий Кубатко продлил контракт с клубом и проведет с ним 11-й профессиональный сезон, оставаясь главным старожилом команды.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мотор Павел Гурковский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Гандбол
30 августа 07:18
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
Гандбол
29 августа 22:19
Оба четвертьфинальных матча SEHA-Лиги «Мотор» сыграет на домашней площадке
Оба четвертьфинальных матча SEHA-Лиги «Мотор» сыграет на домашней площадке
Гандбол
27 августа 07:37
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Гандбол
23 августа 08:19
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Гандбол
20 августа 11:36
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
Гандбол
15 августа 16:20

Новости: Гандбол

Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
15:21
Суперкубок Украины. «Мотор» — «Донбасс». Видео трансляция
Суперкубок Украины. «Мотор» — «Донбасс». Видео трансляция
11:59
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
30 августа 07:18
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
29 августа 22:19
Оба четвертьфинальных матча SEHA-Лиги «Мотор» сыграет на домашней площадке
Оба четвертьфинальных матча SEHA-Лиги «Мотор» сыграет на домашней площадке
27 августа 07:37
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
23 августа 08:19
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
20 августа 11:36
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
15 августа 16:20
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
13 августа 14:57
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
35
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
23
Все новости