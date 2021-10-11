Андронов: «Победа над Францией была в руках, она была такой реальной, но ускользнула»
И.о. президента ФГУ: «Мы видим, как на наших глазах рождается команда нового поколения, команда мечты»
Евгений Петрушевский верит в большую перспективу женской сборной Украины
11 октября 11:42
Евгений Петрушевский / Фото - handball.net.uaИсполняющий обязанности президента ФГУ Евгений Петрушевский поделился эмоциями после выступления женской сборной Украины на старте отборочной кампании чемпионата Европы-2022.
Цитирует Петрушевского пресс-служба ФГУ.
«Это была прекрасная игра. Наши девушки показали, что их уровень с каждым матчем поднимается. Мы видим, как на наших глазах рождается команда нового поколения, которая способна на равных бороться с такими грандами, как Франция или Хорватия».
«Мы все счастливы видеть, как формируется команда мечты, и в будущем мы сможем ожидать от нее результатов на главных международных турнирах».
«Благодаря тренерскому штабу Виталия Николаевича Андронова, благодаря девушкам, которые сегодня отдаются в полной мере, формируется новое понимание украинского гандбола, и наш вид спорта будет подниматься все выше в Украине и на международной арене».
Напомним, сначала подопечные Виталия Андронова одолели в гостях бронзового призера Евро-2020 команду Хорватии (23:22), а затем дома уступили олимпийским чемпионкам Токио-2020 сборной Франции (25:28).
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