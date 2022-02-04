І знову не без новин: огляд туру Суперліги

Фото - Євген Кравс

Закінчився перший етап жіночої гандбольної Суперліги. У межах його завершального, 10-го туру, минулого тижня команди зіграли у Львові, Броварах та Херсоні.

Результати ігор:

«Галичанка» Львів – «Карпати» Ужгород 29:23 та 27:20

«ТНУ ДЮСШ 21» Київ – «Реал» Миколаїв 20:41та 16:41

«Дніпрянка» Херсон – «Спартак-Київ» 29:20 та 28:21

За підсумками першого етапу прогнозовано лідирувала «Галичанка». Хоча щодо останніх матчів головний тренер команди Віталій Андронов має певні запитання як до своїх підопічних, так і до суддів:

Ми не дуже впевнено виглядали, не реалізували свої моменти. Але це нормально: ми не можемо на одному рівні грати весь чемпіонат, та й маємо основний склад, і маємо другий склад, якому також потрібно виступати. Гра була трішки нервозною. Не у моїй звичці звертати увагу на суддів, але все ж гра вийшла нервовою – не потрібно, щоб такі ігри були.

А ось другий етап Суперліги, що стартує вже завтра, 5 лютого, для «Галичанки» та «Карпат» поки відтермінований. Причина – ковід у «Карпатах», з якими знову-таки «Галичанка» мала зіграти у Львові. Віталій Андронов продовжує:

На жаль, 5-го лютого гри не буде, бо у «Карпатах» є хворі на ковід. Ми взагалі, враховуючи нову хвилю поширення коронавірусу, стараємось менше з кимось спілкуватися. Лікар команди щодня контролює здоров’я дівчат. Зараз найголовніше – зберегти здоров’я. Адже вже 13 лютого ми граємо Єврокубок, до якого повинні підійти без захворювань, у нормальному стані. В межах підготовки плануємо цієї неділі виїхати до Городенки і провести 6-денний мінізбір.

Фото – Євген КРАВС Фото – Євген КРАВС

А от «Карпати» ослабив не лише ковід. Команду покинула одна з найдосвідченіших гравчинь Яна Готра. Ефектна дівчина цього сезону у 8-ми з 10-ти турів очолювала список бомбардирів Суперліги. З «Карпат» гравчиня перебралася до столиці: тут думає і кар’єру фітнес-тренера продовжувати, і у гандбол грати. Яну запросили до команди Вищої ліги КЗКОР БСФК (Бровари), яка вже наробила трохи шуму в українському гандболі. Чого лише вартує тренерський тандем: Заслужений тренер України Андрій Портний (свого часу очолював легендарний «Спартак», відтак тренував македонську команду «Кометал», після – запорізький «Мотор» та інші чоловічі і жіночі команди; також очолював чоловічу національну збірну України) та Наталя Ляпіна – екскапітан збірної України, бронзова призерка Олімпійських ігор. На думку відомого гандбольного журналіста Ігора Грачова, «схоже, симпатичний броварський проєкт створюється із найсерйознішими намірами та вже наступний сезон планує розпочати в еліті».

Яна Готра, яка за сумісництвом, як ми вже писали, є фітнес-тренеркою, розповіла, чому вирішила змінити клуб і місто проживання:

Я давно хотіла переїхати до Києва і розвиватися у фітнес-напрямку. Тут краща перспектива, більше вибору. Я вже й подумувала над завершенням гандбольної кар’єри. Але мене давно кликали до своєї команди тренери Андрій Портний і Наталя Ляпіна. Портний зустрівся зі мною, як я ще була у «Карпатах», сказав, що створюють нову команду, все з початку, і запропонував перейти до них і допомогти. При цьому пообіцяв, що 70% я зможу приділяти фітнесу. Мені сподобались умови Броварів. Зараз роблю місяць перерви, відпочиваю від усього, бо в Ужгороді я дуже багато працювала і трохи втомилася від такого темпу. Щодо фітнесу я не поспішаю – шукаю кращі варіанти. Ностальгія за «Карпатами», звісно, буде, вона вже є. Я ж у «Карпатах» була довго – 7 років. Дякую всім тренерам, всім дівчатам, всім поколінням «Карпат», з якими була разом. Кожен з них пройшов зі мною якийсь період життя.

Яна Готра Яна Готра

А от у «Галичанці» навпаки – поповнення: повернулася воротарка Марина Валієва. Виступала за «Галичанку» у сезонах 2018/19, 2019/20. Цей сезон розпочала у київському «Спартаку», але нещодавно повернулася до «Галичанки». Голкіпер розповідає, у ексклуб зателефонувала сама:

Після того, як я пішла з «Галичанки, продовжила тренуватись для себе. Відчула оцю “свободу” після багатьох напружених років тренувань. Але насолоджувалася я нею недовго: вже після пів року я відчула тягу до спорту й сум за тренуваннями, за командою, за цією атмосферою ігор. Своє повернення я почала зі “Спартака”. Мене одразу прийняли до клубу. З ними я пройшла збори влітку і початок сезону восени. Але мені не вистачало тренувань для воротарів й хоча б мізерної ігрової практики. Довго вагаючись, я все ж вирішила подзвонити тренерам у Львів. Дуже хвилювалась, оскільки я сама пішла з “Галичанки”, засмутивши тренерів. Віталій Миколайович (Андронов – прим.авт.), на моє прохання відповів, що подумає. Я знала, що воротарів в «Галичанці» вже достатньо, і це зменшувало мій шанс на повернення, але дуже хотіла знову грати. Поки чекала відповідь, вирішила все ж піти зі “Спартака”, бо більше не могла дивитися, як грають інші, поки я сиджу на лавці запасних. Я відчувала, що вже можу вийти на майданчик. Хоча б на 10 хвилин, але я можу і хочу цього. І саме того дня, коли я пішла з клубу, мені подзвонив Віталій Миколайович з запрошенням до Львова. Це була найнеочікуваніша і хороша новина.

Першими іграми за “Галичанку” після повернення був Кубок України та матчі 10-го туру чемпіонату України. Марина впевнена – у неї все вийде:

На тренуваннях я намагаюся віддавати себе на максимум. Звичайно, я ще відстаю від дівчат, але відчуваю, що потрохи відновлюю форму. На воротах відчуваю себе впевнено, як ніколи раніше, бо я, нарешті, знаю свою ціль і йду до неї. На перших офіційних іграх, щоправда, дуже хвилювалась. Мені дали зіграти 20 хвилин. Звичайно, були помилки, але були й хороші моменти. Особистою перемогою для мене є впевненість. Я не боюсь грати й брати на себе відповідальність за помилки. Бо я граю в задоволення.

Марина Валієва (праворуч) Марина Валієва (праворуч)

Попереду для команд ще 10 турів – з 11 по 20-й (в межах другого етапу Суперліги). Очки, здобуті на 1-му етапі, зберігаються. У кожному з турів команди проведуть по грі (а не по дві, як раніше).

Турнірну таблицю впевнено очолює «Галичанка», випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок. А на другому місці міцно закріпилася херсонська «Дніпрянка». Вперше херсонська команда так впевнено йде на срібло. Борис Милославський, головний тренер:

Багато що вдалося. І тепер хотілося б це все лише удосконалити, щоби команда грала ще потужніше і зберегла цю позицію до закінчення травня – до закінчення чемпіонату України. «Дніпрянка» провела вже багато непоганих ігор.

На третьому місці – миколаївський «Реал». І зовсім неподалік (лише два очки різниці) – ужгородські «Карпати».

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» Львів – 40 оч. (20 ігор: 20 перемог) «Дніпрянка» Херсон – 29 оч. (20 ігор: 14 перемог, 1 нічия, 5 поразок) «Реал» Миколаїв – 22 оч. (20 ігор: 11 перемог, 9 поразок) «Карпати» Ужгород – 20 оч. (20 ігор: 10 перемог, 10 поразок) «Спартак» Київ – 9 оч. (20 ігор: 4 перемоги, 1 нічия, 15 поразок) «ТНУ» Київ – 0 оч. (20 ігор: 20 поразок).

А список найкращих бомбардирів вперше у цьому сезоні очолила гравчиня «Реалу» Дереклєєва Анастасія.

Топ найкращих бомбардирів Суперліги після 10-ти турів:

Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 142 голи Фурманець Олександра («Спартак» Київ) – 132 Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 126 Готра Яна – 116 Божко Альона («Реал» Миколаїв) – 105 Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 102 Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 100 Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 98 Оржаховська Анастасія («Спартак» Київ) – 89 Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 87

Отож, 5 лютого, другий етап гандбольної Суперліги пройде наразі для «Реалу» зі «Спартаком», які зіграють у Миколаєві, та «Дніпрянки» з ТНУ-ДЮСШ-21, які зустрінуться у Херсоні.

Підготувала Наталія Васьо