Итоги, пожалуй, самой громкой победы «Мотора» в лигочемпионовской истории

Покеда, Македа!

Эксклюзив

Вячеслав Бохан / Фото: Сергей Томко

Да уж, все 60 минут гонять и в хвост, и в гриву «Веспрем» – в такое не верится даже сейчас, спустя несколько дней после феерической победы «Мотора», случившейся 17 ноября. Чемпион Украины просто разложил на атомы один из сильнейших клубов Европы, четырежды финалиста ЛЧ.

И дело не столько в победном счете – 29:27 – сколько в тотальном доминировании подопечных Гинтараса Савукинаса.

Мотор: Комок (13/39, 33%), Вьюник (0/1, 0%); ДЕНИСОВ (6/8), Горига (6/9), Малашинскас (5/11), Бохан (4/6), Шебетич (3/6), Козакевич (2/3), Кубатко (1/1), Донцов (1/3), Пуховский (1/4), Васильев (0/1), Молина, Турченко (н.в.), Касай (н.в.), Тютюнник (н.в.).

Судите сами: первый гол именитые гости забросили лишь на 9-й минуте (Комочище!), а перевес моторовцев по ходу первого тайма трижды фиксировался на отметке «+4».

Во второй половине максимум, на что сподобились подшефные Момира Илича, – подобраться на расстояние одного мяча (21:20). Впрочем, полный контроль матча «Мотором» реализовался вскоре и на табло. Видевшие уже болельщиками и моторовцами «+4» умница Малашинскас превратил в 28:23. И как! Заработал «семь» + две минуты для Лауге, самостоятельно реализовав приговор. И данное комбо произошло менее, чем за семь минут до финальной сирены.

Ну а пиком «наглости» хозяев стала двойная «воздушка» с топ-завершением Пуховского (гол тура, на минуточку!). Интересно, что СуперБоря продавил горе-Македу, которого чуть ранее в дураках оставил Денисов, обыграв его на нескольких квадратных сантиметрах, как ребенка из ДЮСШ.

Будущий полусредний «Нанта» (Хорхе переедет на север Франции в следующем сезоне) самостоятельно вбил гвоздь в крышку гроба своей команды, когда бросил мимо с шести метров. В тот момент, когда вице-чемпионы Венгрии бежали цепляться за ничью!..

Впрочем, тот гвоздь не стал последним. Право его забить взял на себя Владимир Цупара, просто выбросивший мяч в сторону моторовцев...

Сейчас самое время просто порадоваться и плавно перейти к традиционной рубрике «Всем братьям по серьгам».

Комок. Говоря о серьгах, нельзя не начать с Комка (подмигиваю). В роли первой скрипки задал победный тон. Стоял на ноль первые восемь минут. Еще в первом тайме отразил два «пеналя» и собрал 8(!) сейвов. Общие 13 спасений утверждают его лидером по стабильности в первом круге. Средний «сейваж» евросезона вырос еще на одну десятую (12,7). С таким вратарем можно смело рассчитывать на большие победы. Точнее – на одну уже рассчитали.

Вьюник. Вышел на один «семиряк», но о Максе в этом сезоне мы еще точно поговорим. Наверное не стоит скрывать факт – белорус Иван Мороз в нынешнем евросезоне не сыграет. Кроме того, в заявку на Евро-2022 в составе сборной Украины Вьюник объективно должен попадать.

Молина. Несмотря на в общем-то высокую оценку обороны в целом, команданте Карлос больше ошибался (привез три семиметровых), чем добывал висты. Два перехвата и отсутствие удалений – то, на чем нужно концентрироваться в победном матче.

Малашинскас. О комбо «7м+2» в нужный момент уже упоминали. Две потери в концовки едва не свели эндшпиль в кардиоотделение, но главный и не всегда отчетно видимый показатель – 10(!) ассистов. При этом забросил пять голов и удержал звание лучшего бомбардира команды в ЛЧ (31 мяч). Заработал 15 очков по системе «гол+пас» из 29 командных мячей. Какие вопросы к маэстро?

Пуховский. Появился на площадке на 19-й минуте, действовал в целом с холодной головой. Много работал в подыгрыше (четыре ассиста – второй почтальон после Айденаса), не без греха в потерях (три) и реализации, но не тянул одеяло на себя и действовал в командном ритме. Автор лучшего гола тура по версии ЕГФ. На двойную «воздушку» можно смотреть вечно.

Горига. В предыдущих «коротышах» мы говорили, что Горига в нынешнем евросезоне больше четырех мячей не забрасывал. Дима veni, Дима vedi наш «месседж», Дима ответил: рекордом результативности сезона – 6 голов. Причем особо не напрягаясь, работая прежде всего на команду. Как результат: премьерное попадание в сборную тура в дневнике ЕГФ. Кстати, его индивидуальный макс в ЛЧ – 7 мячей. В ворота... «Веспрема» на выезде.

Шебетич. Пятидесятипроцентник. Едва ли не по всем показателям. На каждый косяк отвечает результативным действием. По сути, неплохо. Учитывая его роль основного, хотелось бы увидеть настоящий класс, а не половинку.

Донцов. В какой-то степени неожиданно вышел еще в первой половине и отметился сразу же голом. Два ассиста (линию Влад видит отлично) затмились удалением и броском в блок во второй половине. В целом – неплохо.

Бохан. В защите выглядит чуть эффективнее Молины, при этом держит марку в атакующей фазе. Четыре гола оставляют его в голове списка снайперов сезона (всего – 27).

Васильев. В отсутствие Бурзака (легкий дискоморт в спине требовал паузу для Ивана) сделал свое дело в обороне, заявив свои претензии на ключевого защитника в ансамбле Савукинаса.

Денисов. Разозлившись после провиса с «Фленсбургом», выдал свой лучший матч в сезоне. Забросил шесть мячей – лучший показатель с сезона-2017/2018 (8 и 7 голов в ворота «Металурга» и «Скьерна» соответственно). Теперь на счету капитана 178 голов, и он на один точный бросок обошел Игоря Сороку, став четвертым бомбардиром «Мотора» в ЛЧ (после Пуховского, Малашинскаса и Козакевича).

Козакевич. Очень хорошо. Казалось бы – за два гола из трех бросков? Стоит обратить внимание прежде всего за огромную пласт эффективной работы в обороне. Отобрал немало атак у гостей и значительно помог в организации контратак.

Кубатко. Сюда можно смело давать один из рассматриваемых заголовков после матча с бухарестским «Динамо» – КуБатько. Прекрасен на опыте.

...Как уже сообщал XSport, в тренировочном процессе на несколько недель выбыл Александр Тильте, и точно не сыграет в следующем матче «Мотора» (25 ноября). Чемпион Украины снова встретится с «Веспремом», но теперь в выездных условиях.

...Да, «Мотор» уже обыгрывал «Веспрем», в далеком 2014-м. И та «бебешковская» виктория стала исторической, потому что вывела «Мотор» впервые в 1/8 финала ЛЧ. Однако в тот харьковский вечер «Веспрем» особо не сопротивлялся, заранее решив все задачи перед последним туром.

Здесь же «Мотор» обыграл элитного соперника в его сильнейшем сочетании. Причем до конца не понятно, что приятнее – идеальная командная работа или два очка, которые кровь из носу нужны были «Мотору», чтобы оставаться в комфортной зоне для борьбы за выход в плей-офф?

До 25 ноября оставим для наслаждения текущую турнирную таблицу:

Для опытных пользователей не стоит напоминать, что после «группы» отсеются два неудачника, и красная линия проходит лишь в одном балле позади «Мотора».

Настоящая драка в группе В только начинается!..

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото - Сергей ТОМКО