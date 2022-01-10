Известен состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022, который покажет XSPORT

Украинцы сыграют в квартете с Сербией, Францией и Хорватией

Фото: ФГУ

Сборная Украины определилась с составом, который выступит на Евро-2022.



Из девятнадцати игроков, которые принимали участие в сборах в Запорожье, места в заявке не нашлось левому полусреднему Максиму Стрельникову.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022:



вратари – Максим Вьюник, Геннадий Комок (оба – «Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румыния)



левые крайние – Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Александр Касай («Мотор»).



линейные – Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – «Мотор»), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия);



правые крайние – Илья Близнюк («Мотор-Политехника»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Эдуард Кравченко («Мотор»);



левые полусредние – Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль), Игорь Турченко, Дмитрий Горига (оба – «Мотор»)



разыгрывающие – Александр Тильте («Мотор»), Владислав Залевский («Динамо», Россия), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша);



правые полусредние – Владислав Донцов («Мотор»).

Напомним, что украинцы в группе C сыграют с национальными командами Сербии, Франции и Хорватии. Расписание матчей сборной Украины.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.