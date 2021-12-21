Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе

Балканская команда уже начала подготовку к турниру



Лука Шебетич / Фото - handball.motorsich.com

Главный тренер мужской сборной Хорватии по гандболуобъявил сокращенный список игроков на участие в чемпионате Европы-2022.Подготовку к турниру балканская команда начала в Загребе. С 26 по 28 декабря команда проведет в Порече, а 29 декабря сыграет в Целе со словенцами.Отметим попадание в заявку полусреднего запорожского «Мотора». Об этом сообщаетНапомним, подопечныена Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.Ранее сообщалось, что правый крайний сборной Украины и польского клуба «Азоты»