Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Балканская команда уже начала подготовку к турниру
21 декабря 19:40
Лука Шебетич / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер мужской сборной Хорватии по гандболу Хрвое Хорват объявил сокращенный список игроков на участие в чемпионате Европы-2022.
Подготовку к турниру балканская команда начала в Загребе. С 26 по 28 декабря команда проведет в Порече, а 29 декабря сыграет в Целе со словенцами.
Отметим попадание в заявку полусреднего запорожского «Мотора» Луки Шебетича. Об этом сообщает hrs.hr.
Заявка сборной Хорватии:
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Ранее сообщалось, что правый крайний сборной Украины и польского клуба «Азоты» Андрей Акименко может сменить клубную прописку.
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