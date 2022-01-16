Капитан сборной Украины подвел итоги игры с олимпийскими чемпионами на Евро-2022

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Капитан сборной Украины Геннадий Комок в послематчевом интервью поделился впечатлениями от игры со сборной Франции, а также высказался о третьей игре на групповом этапе Евро-2022 с национальной командой Хорватии:



И более-менее ребята начинают сыгрываться, привыкать друг к другу. Молодежь менее волнуется, переживает. И, может быть, сегодня получше была игра. Завтра будет разбор, будем смотреть видео.

Настроение более-менее. Получше, чем после первой игры.

Можно сказать, что я уверен, что игра с хорватами будет лучше. Как уже говорили, если бы мы на Евро приехали после турнира или пары товарищеских игр, было бы все намного лучше. А так как ты играешь с листа, у тебя не было никаких игр – тяжеловато. Но будем бороться, другого выхода нет.