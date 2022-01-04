Капитан сборной Украины рассказал о подготовке команды к Евро
Капитан сборной Украины по гандболу Геннадий Комок рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы, который пройдет с 13 по 30 января. Слова вратаря приводит пресс-служба ФГУ:
Об избрании капитаном команды:
Да, это приятный момент и неожиданный, выбирали игроки и выбрали меня. Проголосовали единогласно, потому меня и не спрашивали.
О разнице между этим и предыдущим сбором национальной команды:
Сейчас на тренировках появилось больше тактики. И у ребят стало гораздо больше выходить и в защите, и в нападении, это заметно.
Об изменениях в тактике с приходом нового тренерского штаба:
Сверхъестественного ничего не будет, в играх все увидим. У нас омолодился состав и сейчас нам нужно сыграться, почувствовать друг друга, тогда надеюсь, мы сможем создать конкуренцию всем соперникам.
О возможных пенальтистах при отсутствии в сборной Козакевича и Акименко?
Не знаю, будет ли это выбирать тренер. Но у нас есть Тильте пенальтист, Турченко, Жук.
Об ожиданиях от Евро
У нас группа, в которой все наши соперники – топовые, ни с кем нельзя расслабиться. Жду напора и хорошей игры.
На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками станут национальные команды Сербии, Хорватии и Франции.
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