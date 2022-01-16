Хорватия обыграла Сербию и оставила Украине теоретические шансы на выход в следующий раунд Евро-2022

После двух туров «сине-желтые» находятся на последнем месте в группе C

Фото: пресс-служба турнира

Сборная Хорватии обыграла Сербию в рамках второго тура группы С чемпионата Европы-2022.

Чемпионат Европы. 2-й тур Группа С.

Хорватия – Сербия 23:20 (11:9)

Видеообзор матча:

Турнирное положение в группе C:

Сыгранные матчи в группе C:

Несмотря на два поражения, сборная Украины сохраняет шансы на выход в следующий раунд. Для этого нужно в последнем туре побеждать Хорватию и рассчитывать на поражение Сербии от Франции. В таком случае на первый план выйдет разница голов Хорватии, Сербии и Украины по итогам матчей между собой.