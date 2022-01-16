Лидер сборной Украины: «Решением Федерации было развивать команду на будущее»
Хорватия обыграла Сербию и оставила Украине теоретические шансы на выход в следующий раунд Евро-2022
После двух туров «сине-желтые» находятся на последнем месте в группе C
15:17
Фото: пресс-служба турнира
Сборная Хорватии обыграла Сербию в рамках второго тура группы С чемпионата Европы-2022.
Чемпионат Европы. 2-й тур Группа С.
Хорватия – Сербия 23:20 (11:9)
Видеообзор матча:
Турнирное положение в группе C:
Сыгранные матчи в группе C:
Несмотря на два поражения, сборная Украины сохраняет шансы на выход в следующий раунд. Для этого нужно в последнем туре побеждать Хорватию и рассчитывать на поражение Сербии от Франции. В таком случае на первый план выйдет разница голов Хорватии, Сербии и Украины по итогам матчей между собой.