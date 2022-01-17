17 января решится судьба Украины на Евро-2022. Команда Биглера сыграет против финалиста минувшего турнира
Хорваты несут очередные потери перед матчем со сборной Украины на Евро-2022
Причина этому – коронавирус
11:00
Мужская сборная Хорватии по гандболу / Фото - croatiaweek.comСборная Хорватии продолжает страдать из-за кадровых кадровых потерь в связи с коронавирусом.
Симптомы заболевания выявлены у Марина Шипича и Анте Гаджи, которые из-за плохого самочувствия пропустили тренировку национальной команды перед матчем 3-го тура предварительного раунда Евро-2022 с командой Украины.
Гандболисты сдали экспресс-тесты на антигены, которые оказались отрицательными. Однако ПЦР-тестирование может дать противоположные результаты. Так что участие линейного «Загреба» и разыгрывающего «Вардара» в матче с подопечными Михаэля Биглера остается под вопросом. Об этом сообщает сообщает rtl.hr.
Ранее в сборной Хорватии COVID-19 был обнаружен у Домагоя Дувняка, Луки Циндрича, Леона Шушни и Ловро Михича.
Поединок Украина – Хорватия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – в 19.00.
Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).
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