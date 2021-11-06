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Комок: «Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно»
Вратарь сборной Украины – об учебно-тренировочном процессе в Венгрии
09:57
Геннадий Комок / Фото - ФГУВратарь сборной Украины Геннадий Комок в интервью официальному сайту ФГУ рассказал о первых днях сборов в Балатонбогларе (Венгрия).
«Дебютировал в сборной Украины, когда мне было 18 лет. Хочу сказать, что сейчас у нас отличный коллектив, прекрасный настрой. Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно. Есть такие упражнения, которых я раньше не видел и даже не слышал».
«Каждый день по две тренировки. Причем с утра мы разделяемся: сначала приходят вратари, потом крайние, затем полусредние и линейные. И так каждый день. Нагрузка большая, но все терпят. Может, потому что интересные упражнения и все новое, поэтому и переносится легче».
«Взяли в команду немного других исполнителей, молодых ребят. Не знаю, поедут они на чемпионат мира или нет. Их можно сейчас попробовать, посмотреть. В любом случае тренеры отберут оптимальный состав, и мы поедем бороться на чемпионат мира».
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Список украинских гандболистов, которые были вызваны на сбор в Венгрию.
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