Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»

Вратарь «Мотора» – о выступлении команды в Лиге чемпионов

Фото: ГК Мотор

Вратарь «Мотора» Геннадий Комок ответил на вопросы, касающиеся выступления команды в Лиге чемпионов.

Наша команда три матча подряд проиграла. В чем по вашему мнению причина таких результатов? Чего не хватает для победы?

Проиграли очень сильным оппонентам. Вообще, в нашей группе каждый может отобрать очки у каждого. К сожалению, результат для нас по состоянию на сейчас неудовлетворительный. Фортуна была не на нашей стороне, в отдельных эпизодах не смогли продемонстрировать свою лучшую игру.

В следующем туре играть против бухарестского «Динамо». Какие ожидания от этого матча? Наверное, с мотивацией на эту игру проблем не будет, учитывая турнирное положение?

В матче с «Динамо» Бухарест нас устроит только победа. На каждую игру выходим с максимальным настроем, а дома мотивация двойная. Не хотим подвести своих болельщиков.

Матч против «Динамо» Бухарест состоится 21 октября. Команда, которая победил, сумеет подняться в турнирной таблице в зону плей-офф.