Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
Вратарь «Мотора» – о выступлении команды в Лиге чемпионов
11:06
Фото: ГК Мотор
Вратарь «Мотора» Геннадий Комок ответил на вопросы, касающиеся выступления команды в Лиге чемпионов.
Наша команда три матча подряд проиграла. В чем по вашему мнению причина таких результатов? Чего не хватает для победы?
Проиграли очень сильным оппонентам. Вообще, в нашей группе каждый может отобрать очки у каждого. К сожалению, результат для нас по состоянию на сейчас неудовлетворительный. Фортуна была не на нашей стороне, в отдельных эпизодах не смогли продемонстрировать свою лучшую игру.
В следующем туре играть против бухарестского «Динамо». Какие ожидания от этого матча? Наверное, с мотивацией на эту игру проблем не будет, учитывая турнирное положение?
В матче с «Динамо» Бухарест нас устроит только победа. На каждую игру выходим с максимальным настроем, а дома мотивация двойная. Не хотим подвести своих болельщиков.
Матч против «Динамо» Бухарест состоится 21 октября. Команда, которая победил, сумеет подняться в турнирной таблице в зону плей-офф.
Комментарии 0