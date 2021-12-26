Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»

Геннадий Комок / фото - ФГУ

Голкипер сборной Украины по гандболу Геннадий Комок рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2022.

Волнения нет. Хочется сыграть на лучшем уровне, конечно, выйти из группы. Это самое главное. Будем работать и надеюсь, у нас все будет хорошо.

О подготовке сборной Украины

Происходит все как положено, омоложение состава. Есть много ребят из «Мотора», с кем мы играем и тренируемся каждый день. Все отлично, атмосфера в сборной замечательная. Тренер помогает поддерживать ее, иногда в шутливой форме, иногда – строже. Все проходит в рабочей атмосфере».