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Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»

Голкипер национальной команды Украины – о подготовке к Евро-2022
Гандбол Сборные Украины
13:59
Комок: «Внутри сборной отличная атмосфера»
Геннадий Комок / фото - ФГУ

Голкипер сборной Украины по гандболу Геннадий Комок рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2022.

Об ожиданиях от Евро-2022

Волнения нет. Хочется сыграть на лучшем уровне, конечно, выйти из группы. Это самое главное. Будем работать и надеюсь, у нас все будет хорошо.

О подготовке сборной Украины

Происходит все как положено, омоложение состава. Есть много ребят из «Мотора», с кем мы играем и тренируемся каждый день. Все отлично, атмосфера в сборной замечательная. Тренер помогает поддерживать ее, иногда в шутливой форме, иногда – строже. Все проходит в рабочей атмосфере».

На данный момент сборная Украины проходит тренировочный сбор в Запорожье. Первый матч чемпионата Европы «сине-желтые» проведут 13-го января.

Напомним, линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны».

 

Михаил Рыбак
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