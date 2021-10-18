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Козакевич – второй украинец, забросивший 250 мячей в Лиге чемпионов

Несмотря на официальный статус, поединок ПСЖ – «Мотор» выполнял функцию контрольного
Гандбол
22:09
Козакевич – второй украинец, забросивший 250 мячей в Лиге чемпионов

В четверг, 14 октября, запорожский «Мотор» провел матч 4-го тура Лиги чемпионов в Париже против местного ПСЖ и уступил – 32:40.

Мотор: Комок (11/48, 23%), Вьюник (2/5, 40%); Козакевич (7/9), Малашинскас (5/9), Шебетич (5/8), Бохан (4/6), Пуховский (3/7), Донцов (3/4), Васильев (2/2), Горига (2/3), Денисов (1/2), Касай (0/1), Молина, Бурзак, Тильте (н.в.), Кравченко (н.в.).

Выезд в гости к одному из фаворитов Лиги чемпионов вряд ли рассматривался «Мотором» лишним поводом зацепить очки. Куда любопытнее было взглянуть на готовность украинского клуба дисциплинированно отработать 60 минут.

И если в Барселоне разгрома избежать не удалось, то парижские «-8», скорее, запишем в разряд рабочего результата. Причем поединок носил словно товарищеский характер, а интрига держалась лишь первые 20 минут.

В стартовом составе отмечаем появление Пуховского, вытеснившего из основы Горигу, и факт двух замен во время перехода (Васильев и Молина менялись с Козакевичем и Шебетичем). Треть матча запорожцы висели на спине именитого соперника (10:10) во многом благодаря действиям Геннадия Комка. Увы, концовка тайма прошла под знаком Николы Карабатича и Недима Ремили, которые отправили команды на перерыв, по сути, закрыв вопрос победителя – 19:14.

Насторожил и тот факт, что за исключением Малашинскаса, первые 30 минут наша задняя выглядела на редкость блекло. Снова не попал в ритм Шебетич (он реабилитируется во втором тайме), не пошла игра ни у Пуховского, ни у Гориги.

В этом разрезе приходится понимать, что Тильте рассматривается, как подмена Малашинскасу в центре (Айденас не дал повода усомниться в своем классе) и в крайнем случае справа на неудобном. На этот раз Александр на площадке не появился вообще, поскольку на правом фланге свой, по сути, первый шанс получил Донцов.

Хотя и шансом его появление назвать сложно. Тут скорее двухминутное удаление Шебетича вытолкнуло украинца на площадку. Мы неоднократно удивлялись, почему украинец иногда вообще не попадает заявку, и матч с ПСЖ показал, что не зря удивлялись. Три из четырех и, кажется, как минимум твердое место в заявке на матч с «Динамо» он отвоевал.

Владу хотя бы часть того пакета доверия, который выделяется Шебетичу, и, возможно, справа все выглядело бы намного острее, чем в первых трех матчах.

Конкуренция ведет к прогрессу. Данная прописная истина ярко иллюстрирует то, что произошло в Париже. Донцов на волне уверенности полученных от забитых голов летал по площадке, отрабатывая в обороне (против Николы Карабатича!), но получил «двушку», тем самым выпустив Шебетича. Лука, в свою очередь, понял, что «безлимит» игрового времени с таким Донцовым может и закончиться, выдав ударную концовку – четыре точных броска из четырех!

Второй тайм не пошатнул ПСЖ, но моторовцы все же имели мини-шансы зацепиться за результат, когда подобрались до «-3» с правом атаки. Каждая ошибка наказывалась молниеносно и теперь уже «Мотор» повис на грани разгрома. К счастью, Вьюник и правый фланг отодвинули двузначный перевес парижан до рабочих «-8».


По схеме матчей женской сборной Украины попробуем новый формат, коротко оценивая действия каждого исполнителя «Мотора».

Комок. Выдал отличный первый тайм и часть второго. На его счету 11 сейвов в Париже и 52(!) – за четыре матча. Космические цифры. Для сравнения в прошлом сезоне за 7 матчей он собрал 28 спасений. Дабл-сейв против Хансена – смягчающий десерт в условиях пропущенных 40 командных мячей.

Вьюник. На мой взгляд, третий по силе вратарь Украины (после Комка и Терехова). Отлично выходит со скамейки. Один из соавторов спасения от разгрома. Сюда вписываю панч-лайн заезда в Париж – как стало известно, Иван Мороз прооперирован и пропустит Евро-2022.

Молина. Выполняет огромный объем работы, очень полезен и эффективен в целом, но 40 пропущенных мячей заставляют приберечь похвалу до следующих матчей. Трухановичус, защищающийся в центре, в следующем матче точно не сыграет.  

Малашинскас. Главный конструктор команды. По системе «гол+пас» значительно опережает партнеров по команде. Сыграл на привычно высоком уровне.

Пуховский. Поединок с ПСЖ не в плюс СуперБоре. Хромала реализация, но он по-прежнему лучший бомбардир евросезона (18 мячей, как и у Айденаса).

Горига. Заметно сдал в последних матчах и по делу потерял место в основе. Появился в первом тайме и ничем не запомнился, во втором сыграл себе в плюс (2/2). Кто выйдет в основе слева в матче с «Динамо» – вопрос открыт.

Шебетич. Редкий случай – правый фланг сыграл качественнее левого. Подпирание сзади Донцова заставило Луку провести ударный второй тайм. Лучший за восемь сыгранных.

Донцов. Второй выход на площадку в евросезоне и первые броски. Вопросов нет – наверняка завоевал право получить «живые» минуты в следующем, лобовом матче против одного из главных конкурентов, румынского «Динамо».

Бохан. Забросив три мяча, попросил замену еще в начале поединка. В целом, со своими обязанностями справлялся. Сник во втором тайме.

Васильев. Очень хорошо. Работа в обороне плюс высокий процент реализации (86%!) не оставляют повода для критики. Шутка ли, наш второй(!) линейный входит в топ-5 бомбардиров команды. На его счету уже 12 «банок».

Бурзак. Имеет мало игрового времени, но четвертую игру подряд работает на пользу команды в основном в обороне. В атаке сложно выскочить из-за спин Бохана и Васильева.

Денисов. Левый крайний оставался словно вне игры, хоть и совершил два броска. Уступил немало игровых минут молодому партнеру по команде.

Касай. Молодой партнер Денисова вышел на площадку уже на 12-й минуте. Также оставался на голодном пайке, пока не полез на неподготовленный бросок с острого угла во втором тайме. В заявку Александр попадает стабильно, но на площадку выходит лишь в половине случаев.

Козакевич. Правый крайний, кажется, заигрывал с нами, говоря о недовольстве собственными действиями

Не можем согласиться – стал лучшим бомбардиром в команде (семь мячей), не боялся брать инициативу на себя. В частности легко один в один справился с Николой Карабатичем. Был на ходу весь матч, так и не позволив выйти Кравченко хоть на несколько минут.

P.S. В матче с ПСЖ Артем Козакевич перешагнул отметку в 250 голов в Лиге чемпионов (сейчас – 251), тем самым обогнал Владислава Остроушко (249) и стал вторым бомбардиром в европейской Суперлиге среди украинских гандболистов. Топ-снайпером остается Сергей Онуфриенко – 348 мячей.   

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua из Парижа

 

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Мотор Артем Козакевич Лига чемпионов (гандбол)

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