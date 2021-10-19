Женская сборная Украины едва не одолела команду Франции в отборе на Евро-2022
Левая полусредняя сборной Украины Савчин сменила клубную прописку
Теперь одна из лидеров национальной команды будет выступать в чемпионате Венгрии
15:57
Наталья Савчин / Фото - kisvardaikezi.hu.Накануне официальный сайт венгерской «Кишварды» сообщил о заключении соглашения с 25-летней украинкой Натальей Савчин.
Текущий сезон левая полусредняя начинала в составе румынской «Глории Бистрицы», цвета которой защищала с 2020 года. О причинах ухода Натальи из команды не сообщается.
Отметим, что Савчин сыграла за национальную сборную Украины в двух стартовых матчах отбора к Евро-2022.
Напомним, сначала подопечные Виталия Андронова одолели в гостях бронзового призера Евро-2020 команду Хорватии (23:22), а затем дома уступили олимпийским чемпионкам Токио-2020 сборной Франции (25:28).
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