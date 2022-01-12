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03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
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Левый полусредний сборной Украины: «Надеюсь, смогу помочь сборной Украины пройти как можно дальше на Евро-2022»

Игорь Турченко отметил молодой состав национальной команды
Гандбол
07:38
Левый полусредний сборной Украины: «Надеюсь, смогу помочь сборной Украины пройти как можно дальше на Евро-2022»
Игорь Турченко / Фото - ФГУ
21-летний левый полусредний сборной Украины Игорь Турченко надеется проявить себя на чемпионате Европы-2022 и помочь команде выступить успешно. Об этом он рассказал в комментарии пресс-службе ФГУ. 
 
«Чувствую, что готов замечательно. Хотя в двусторонней игре сыграл не очень удачно, но, надеюсь, все будет хорошо. Я хочу помочь сборной и всегда попадать в состав. У нас молодой состав, во всяком случае, нам еще предстоит сыграться».


«Настроение отличное – в 21 год удалось оказаться на чемпионате Европы! Надеюсь, смогу помочь сборной Украины пройти как можно дальше, как минимум выйти из группы. Это уже будет большой успех».


«Михаэль Биглер говорит нам не думать о соперниках, мы должны концентрироваться на себе, выходить и играть. Неважно, кто против тебя».


Накануне национальная команда прибыла в венгерский Сегед и провела вечернюю тренировку. Первый матч Евро сборная Украины проведет 13 января против сербов.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Владимир Кириченко
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Евро-2022 (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

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