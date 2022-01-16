Капитан сборной Украины подвел итоги игры с олимпийскими чемпионами на Евро-2022
Лидер сборной Украины: «Решением Федерации было развивать команду на будущее»
Горига верит, что омоложение состава принесет свои плоды
14:51
Фото: EHF
Полусредний сборной Украины Дмитрий Горига заявил, которого удалили в матче со сборной Франции (23:36), верит в дальнейший прогресс сборной Украины:
Сегодня была очень хорошая атмосфера, много зрителей. И не только из Украины, но и сербы и хорваты также поддерживали наше команду. Это было решение Федерации развивать команду на будущее. Думаю, через год или два будем играть уже намного лучше.
Итоги матча с олимпийскими чемпионами подвел и капитан команды.
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