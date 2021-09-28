Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги

З прицілом на жовтневі баталії

Фото - Федерації гандболу України

Продовжуємо розповідати цікавинки чемпіонату України з гандболу у жіночій Суперлізі сезону 2021/2022 та про зміни у складі команд.

Другий тур завершено. Львівська «Галичанка» та херсонська «Дніпрянка» зіграли його раніше,16-17 вересня, а решта команд – 24-25 вересня.

Почнімо з найнесподіваніших результатів.

«Реал» Миколаїв – «Спартак» Київ 28:24 (14:14) та 33:27 (18:17)

Подивіться, який бій дали киянки (особливо у перших таймах) бронзовому призеру минулого сезону!

Для порівняння у попередньому чемпіонаті (2020/2021) ці команди зустрічалися у двох турах, і щоразу «Спартак» програвав «Реалу» з більшою різницею, ніж зараз (20:39 та 14:25 – 2-й тур; 22:28 та 18:32 – 7-й тур).

Недарма головний тренер збірної України та львівської «Галичанки» Віталій Андронов ще на старті нового сезону Суперліги зауважив:

«Спартак» додає. Помітно, що дівчата ростуть і мають велике бажання грати».

Капітан «Реалу» Владислава Граненко також відзначила суперниць:

«Бачимо, що «Спартак» підтягнувся, додалися нові гравці, та й ті, що були, помітно виросли у порівнянні з минулим сезоном. Тепер будемо налаштовуватися на них ще серйозніше. Хоча у нас і на цьому турі було бойове налаштування. Але з перших хвилин я помітила, що дівчата чомусь нервували, тому не все вийшло. Та й «Спартак» почав високо захищатися, до цього ми були не готові. Але продовжимо працювати та вдосконалюватися у нападі та захисті».

Капітан «Реалу» Владислава Граненко Капітан «Реалу» Владислава Граненко

«Галичанка» та «Дніпрянка» зустрічалися у Херсоні.

«Дніпрянка» Херсон – «Галичанка» Львів 21:30 (11:14) та 23:32 (12:18)

Попри впевнені перемоги «Галичанки» головний коуч Віталій Андронов вважає: могли зіграти краще. Максималіст, мабуть, як і кожен тренер. Та й про Єврокубок пам’ятає:

«Поки немає тієї гри, яку хочемо бачити від команди. Команди, яка має намір претендувати на подальше проходження у Єврокубках. Але на те були й свої причини. По-перше, не грала наша основна воротарка Вікторія Салтанюк. А від воротаря багато залежить. Віка нещодавно перехворіла, тому ми поберегли її. І якраз перевірили новеньких голкіперів. Поки вони ще трохи не впевнені у собі, але нічого страшного. Дівчата – молоді, перспективні. Ми на них розраховуємо. По-друге, не грала Ангеліна Овчаренко, яка теж не є останнім гравцем. Тому малюнок гри був не дуже чітким. Варто відзначити нашу новеньку Людмилу Мартинюк. Молодець! Не боїться, забиває свої голи, робить все вправно. А от у нападі хотілося б більше кидків з задньої лінії та більше голів від наших досвідчених гравців. І реалізації пенальті. У першій грі з «Дніпрянкою» ми не забили шість семиметрових. І це не вперше. Тому будемо ще більше і щільніше над цим працювати».

Фото – Федерації гандболу України Фото – Федерації гандболу України

Також Віталій Андронов подякував тренерам «Дніпрянки» Борису Милославському та Михайлу Милославському – зубрам гандболу, як він висловився. За зразкову організацію туру, зокрема, за пряму трансляцію ігор.

Відтак висловив побажання до всіх клубів:

«Говорю не тільки від себе, а й від всеукраїнської спільноти. Хочеться, щоб клуби шукали можливості і транслювали ті ігри, що приймають вдома. З коментуванням. Якщо немає змоги залучати професійних коментаторів, не гірше впораються, скажімо, ексгравці команд. Наприклад, ми для коментування майбутніх матчів Єврокубку на допомогу журналістові запросили Ілону Гайкову (прим. авт. – ексгравець «Галичанки, MVP Суперліги у 2018/2019 рр.). Такі б трансляції сприяли популяризації жіночого гандболу в Україні».

Додамо ще кілька слів про «Дніпрянку». Головний тренер Борис Милославський розповів про зміни у складі команди і про Beach games:

«На 90% склад минулого сезону збережений. Додалися 5 молодих гравців 2004 р.н. Це студентки Херсонського фахового спортивного коледжу: Валерія Морозова (голкіпер) Садова Анжела (ліва напівсередня) Пойманова Надія (ліва крайня, грає вже в стартовому складі) Сорокіна Крістіна (права напівсередня) Ткач Анастасія (прийшла з конотопської ДЮСШ як ліва крайня, але награє́мо її на ліву напівсередню. По-перше, дозволяють її антропометричні дані, стрибок, кидок, бачення гри, по-друге, позиція крайнього у нас укомплектована). А ось з втрат, випала з обойми центральна Яніна Третина. Вона чудово грала. Але у травні травмувалася у матчі з «Реалом» у півфіналі Кубка України, нещодавно була прооперована і лише починає відновлення. Однак повернулась в команду ліва напівсередня Ірина Морозенко. Вона повністю відновилася після березневої операції (травмувалася у листопаді 2021 року у матчі з «Карпатами»). Ірина почне виступати вже з наступних ігор. Завдання «Дніпрянки» – медаль чемпіонату України та фінал Кубка України. А на цьому тижні виступаємо на II пляжних іграх серед студентів – Beach games. Старт – 27 вересня у Скадовську. Тому зараз «Дніпрянка» розділилася. Капітан команди Таня Чорнявська та молоді гравці, 2004 р.н. + Чуприна Олександра і Гончаренко Аля, 2003 р.н. залишилися в Херсоні і продовжують підготовку до 3-го туру. А всі решта (11 студенток факультету фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету) беруть участь у пляжному турнірі. До речі, «Дніпрянка» – найтитулованіший клуб у пляжному гандболі. Влітку цього року вдесяте стала чемпіоном України. 17 чемпіонатів проводилися в різних куточках країни, з них 10 виграла «Дніпрянка».

ГК «Дніпрянка» / Фото – Федерації гандболу України ГК «Дніпрянка» / Фото – Федерації гандболу України

Проте, як зазначив Борис Милославський, основна увага гандбольної спільноти буде прикута до жіночої збірної України та її нового тренера:

«За лічені дні збірна стартує у відбіркових іграх до Євро-2022. Прийшов досвідчений і молодий наставник (прим.авт. – Віталій Андронов). З амбіціями. Цікаво поспостерігати за роботою його та команди».

Вернімося до чемпіонату України.

«ТНУ ДЮСШ 21» Київ приймав ужгородські «Карпати». Безсумнівна перемога гостей.

«ТНУ ДЮСШ 21» – «Карпати» 21:41 та 20:60.

Найбільше засмутила киянок капітанка вовчиць Яна Готра: 27 голів за сумою двох матчів. І перше місце у списку найкращих бомбардирок.

Яна Готра / Фото – Федерації гандболу України Яна Готра / Фото – Федерації гандболу України

Найкращі бомбардири після 2-х турів:

1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 44 голи

2. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 28

3. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 27

4. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 24

5. Ситенька Наталя («Реал» Миколаїв) – 23

Панченко Наталя («Дніпрянка» Херсон) – 23

6. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 22

7. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 21

Безрукова Софія («Спартак» Київ) -21

Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 21

8. Бородай Милослава («Спартак» Київ) – 20

9. Макаренко Ольга («Карпати» Ужгород) – 19

10. Поляк Тетяна («Галичанка» Львів) – 17

Полєтаєва Анастасія («Карпати» Ужгород) – 17

Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 17

Гресько Христина (ТНУ Київ) – 17

Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 17

Фото – Федерації гандболу України Фото – Федерації гандболу України

Поточна турнірна таблиця:

Галичанка – 8 оч. (4 гри: 4 перемоги) Карпати – 6 оч. (4 гри: 3 перемоги, 1 поразка; різниця забитих-пропущених +60) Реал – 6 оч. (4 гри: 3 перемоги, 1 поразка; різниця забитих-пропущених +60) Дніпрянка – 4 оч. (4 гри: 2 перемоги, 2 поразки) Спартак – 0 оч. (4 гри: 4 поразки; різниця забитих-пропущених -42) ТНУ – 0 оч. (4 гри: 4 поразки; різниця забитих-пропущених -107)

Насамкінець зазначимо, що наступного місяця гандбольні вболівальники також не сумуватимуть, адже:

– 7 жовтня збірна України у Рієці зіграє проти бронзових призерок Євро-2020 – збірної Хорватії (1-й матч відбору на Євро-2022)

– 10 жовтня у Сумах збірна прийматиме чемпіона Олімпійських ігор у Токіо – збірну Франції (2-й матч відбору)

– 15-16 жовтня – 3-й тур Суперліги («Спартак» – «ТНУ», «Дніпрянка» – «Карпати»)

– 16-17 жовтня «Галичанка» стартує у Єврокубку (два матчі пройдуть у Львові)

– 22-23 жовтня продовження 3-го туру Суперліги: «Галичанка» – «Реал» (у Львові).

Додамо, що у збірній України Андронову допомагатиме колега з «Галичанки» Оксана Площинська (тренер воротарів). А також – Ольга Передерій, яка через травму завершила кар’єру у збірній як гравець, але вже цього сезону дебютує у ролі тренера.

Головний тренер збірної Віталій Андронов / Фото – Євген Кравс Головний тренер збірної Віталій Андронов / Фото – Євген Кравс

До лав синьо-жовтих на підготовчі збори, що стартують 30 вересня у Броварах, викликано 20 гандболісток. З них 10 – гравці української Суперліги, інші – гравці закордонних ліг. З гандболісток українського чемпіонату це: воротарі Воронько Єлизавета («Карпати»), Вікторія Салтанюк («Галичанка») та польові гравці Готра Яна («Карпати»), Дябло Анна («Дніпрянка»), Коновалова Марина, Поляк Тетяна, Маркевич Мар’яна, Прокоп’як Ірина, Дмитришин Діана, Мелекесцева Анастасія (всі – «Галичанка»).

Підготувала Наталія Васьо

