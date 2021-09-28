Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Аякс - Бешикташ 2:0 Окончен
19:45 Шахтер - Интер 0:0 Окончен
22:00 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Окончен
22:00 Милан - Атлетико 1:2 Окончен
22:00 Порту - Ливерпуль 1:5 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Спортинг 1:0 Окончен
22:00 Реал - Шериф 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Chicago 2, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Виктория Азаренко - Шай Чжан 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Аталанта - Янг Бойз -:- Запланирован
19:45 Зенит - Мальме -:- Запланирован
22:00 Бавария - Динамо -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Барселона -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Ювентус - Челси -:- Запланирован
Теннис (4 события из 59) показать все
ATP 2021 (San Diego, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Мартон Фускович - Григор Димитров 1:2 Окончен
03:30 Кей Нишикори - Энди Маррей -:- Отменен
ATP 2021 (Sofia, Bulgaria)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Андреас Сеппи - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago 2, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:15 Элина Свитолина - Аманда Анисимова -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Рулав Одд -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован

Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги

З прицілом на жовтневі баталії
Гандбол
28 сентября 15:06
Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги
Фото - Федерації гандболу України

Продовжуємо розповідати цікавинки чемпіонату України з гандболу у жіночій Суперлізі сезону 2021/2022 та про зміни у складі команд.

Другий тур завершено. Львівська «Галичанка» та херсонська «Дніпрянка» зіграли його раніше,16-17 вересня, а решта команд – 24-25 вересня.

Почнімо з найнесподіваніших результатів.

«Реал» Миколаїв – «Спартак» Київ 28:24 (14:14) та 33:27 (18:17)

Подивіться, який бій дали киянки (особливо у перших таймах) бронзовому призеру минулого сезону!

Для порівняння у попередньому чемпіонаті (2020/2021) ці команди зустрічалися у двох турах, і щоразу «Спартак» програвав «Реалу» з більшою різницею, ніж зараз (20:39 та 14:25 – 2-й тур; 22:28 та 18:32 – 7-й тур).

Недарма головний тренер збірної України та львівської «Галичанки» Віталій Андронов ще на старті нового сезону Суперліги зауважив:

 «Спартак» додає. Помітно, що дівчата ростуть і мають велике бажання грати».

Капітан «Реалу» Владислава Граненко також відзначила суперниць:

«Бачимо, що «Спартак» підтягнувся, додалися нові гравці, та й ті, що були, помітно виросли у порівнянні з минулим сезоном. Тепер будемо налаштовуватися на них ще серйозніше. Хоча у нас і на цьому турі було бойове налаштування. Але з перших хвилин я помітила, що дівчата чомусь нервували, тому не все вийшло. Та й «Спартак» почав високо захищатися, до цього ми були не готові. Але продовжимо працювати та вдосконалюватися у нападі та захисті».

Капітан «Реалу» Владислава Граненко
Капітан «Реалу» Владислава Граненко

«Галичанка» та «Дніпрянка» зустрічалися у Херсоні.

«Дніпрянка» Херсон – «Галичанка» Львів 21:30 (11:14) та 23:32 (12:18)

Попри впевнені перемоги «Галичанки» головний коуч Віталій Андронов вважає: могли зіграти краще. Максималіст, мабуть, як і кожен тренер. Та й про Єврокубок пам’ятає:

«Поки немає тієї гри, яку хочемо бачити від команди. Команди, яка має намір претендувати на подальше проходження у Єврокубках.  

Але на те були й свої причини. По-перше, не грала наша основна воротарка Вікторія Салтанюк. А від воротаря багато залежить. Віка нещодавно перехворіла, тому ми поберегли її. І якраз перевірили новеньких голкіперів. Поки вони ще трохи не впевнені у собі, але нічого страшного. Дівчата – молоді, перспективні. Ми на них розраховуємо.

По-друге, не грала Ангеліна Овчаренко, яка теж не є останнім гравцем.

Тому малюнок гри був не дуже чітким.

Варто відзначити нашу новеньку Людмилу Мартинюк. Молодець! Не боїться, забиває свої голи, робить все вправно.

А от у нападі хотілося б більше кидків з задньої лінії та більше голів від наших досвідчених гравців. І реалізації пенальті. У першій грі з «Дніпрянкою» ми не забили шість семиметрових. І це не вперше. Тому будемо ще більше і щільніше над цим працювати».

Фото – Федерації гандболу України
Фото – Федерації гандболу України

Також Віталій Андронов подякував тренерам «Дніпрянки» Борису Милославському та Михайлу Милославському – зубрам гандболу, як він висловився. За зразкову організацію туру, зокрема, за пряму трансляцію ігор.

Відтак висловив побажання до всіх клубів:

«Говорю не тільки від себе, а й від всеукраїнської спільноти. Хочеться, щоб клуби шукали можливості і транслювали ті ігри, що приймають вдома. З коментуванням. Якщо немає змоги залучати професійних коментаторів, не гірше впораються, скажімо, ексгравці команд.

Наприклад, ми для коментування майбутніх матчів Єврокубку на допомогу журналістові запросили Ілону Гайкову (прим. авт. – ексгравець «Галичанки, MVP Суперліги у  2018/2019 рр.).

Такі  б трансляції сприяли популяризації жіночого гандболу в Україні».

Додамо ще кілька слів про «Дніпрянку». Головний тренер Борис Милославський розповів про зміни у складі команди і про Beach games:

«На 90% склад минулого сезону збережений.

Додалися 5 молодих гравців 2004 р.н. Це студентки Херсонського фахового спортивного коледжу:

Валерія Морозова (голкіпер)

Садова Анжела (ліва напівсередня)

Пойманова Надія (ліва крайня, грає вже в стартовому складі)

Сорокіна Крістіна (права напівсередня)

Ткач Анастасія (прийшла з конотопської ДЮСШ як ліва крайня, але награє́мо її на ліву напівсередню. По-перше, дозволяють її антропометричні дані, стрибок, кидок, бачення гри, по-друге, позиція крайнього у нас укомплектована).

А ось з втрат, випала з обойми центральна Яніна Третина. Вона чудово грала. Але у травні травмувалася у матчі з «Реалом» у півфіналі Кубка України, нещодавно була прооперована і лише починає відновлення.

Однак повернулась в команду ліва напівсередня Ірина Морозенко. Вона повністю відновилася після березневої операції (травмувалася у листопаді 2021 року у матчі з «Карпатами»). Ірина почне виступати вже з наступних ігор.

Завдання «Дніпрянки» – медаль чемпіонату України та фінал Кубка України.

А на цьому тижні виступаємо на II пляжних іграх серед студентів – Beach games. Старт – 27 вересня у Скадовську.

Тому зараз «Дніпрянка» розділилася.

Капітан команди Таня Чорнявська та молоді гравці, 2004 р.н. + Чуприна Олександра і Гончаренко Аля, 2003 р.н. залишилися в Херсоні і продовжують підготовку до 3-го туру.

А всі решта (11 студенток факультету фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету) беруть участь у пляжному турнірі.

До речі, «Дніпрянка» – найтитулованіший клуб у пляжному гандболі. Влітку цього року вдесяте стала чемпіоном України. 17 чемпіонатів проводилися в різних куточках країни, з них 10 виграла «Дніпрянка».


ГК «Дніпрянка» / Фото – Федерації гандболу України
ГК «Дніпрянка» / Фото – Федерації гандболу України

Проте, як зазначив Борис Милославський, основна увага гандбольної спільноти буде прикута до жіночої збірної України та її нового тренера:

«За лічені дні збірна стартує у відбіркових іграх до Євро-2022. Прийшов досвідчений і  молодий наставник (прим.авт. – Віталій Андронов). З амбіціями. Цікаво поспостерігати за роботою його та команди».

Вернімося до чемпіонату України.

«ТНУ ДЮСШ 21» Київ приймав ужгородські «Карпати». Безсумнівна перемога гостей.

«ТНУ ДЮСШ 21» – «Карпати» 21:41 та 20:60.

Найбільше засмутила киянок капітанка вовчиць Яна Готра: 27 голів за сумою двох матчів. І перше місце у списку найкращих бомбардирок.

Яна Готра / Фото – Федерації гандболу України
Яна Готра / Фото – Федерації гандболу України

Найкращі бомбардири після 2-х турів:

 1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 44 голи

2. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 28

3. Колодюк Каріна  («Карпати» Ужгород) – 27

4. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 24

5. Ситенька Наталя («Реал» Миколаїв) – 23

Панченко Наталя («Дніпрянка» Херсон) – 23

6. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв)  – 22

7. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 21

Безрукова Софія («Спартак» Київ) -21

Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 21

8. Бородай Милослава («Спартак» Київ) – 20

9. Макаренко Ольга («Карпати» Ужгород) – 19

10. Поляк Тетяна («Галичанка» Львів) – 17

Полєтаєва Анастасія («Карпати» Ужгород) – 17

Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 17

Гресько Христина (ТНУ Київ) – 17

Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 17

Фото – Федерації гандболу України
Фото – Федерації гандболу України

Поточна турнірна таблиця:

  1. Галичанка – 8 оч. (4 гри: 4 перемоги)
  2. Карпати – 6 оч. (4 гри: 3 перемоги, 1 поразка; різниця забитих-пропущених +60)
  3. Реал – 6 оч. (4 гри: 3 перемоги, 1 поразка; різниця забитих-пропущених +60)
  4. Дніпрянка – 4 оч. (4 гри: 2 перемоги, 2 поразки)
  5. Спартак – 0 оч. (4 гри: 4 поразки; різниця забитих-пропущених -42)
  6. ТНУ – 0 оч. (4 гри: 4 поразки; різниця забитих-пропущених -107)

Насамкінець зазначимо, що наступного місяця гандбольні вболівальники також не сумуватимуть, адже:

– 7 жовтня  збірна України у Рієці зіграє проти бронзових призерок Євро-2020 – збірної Хорватії (1-й матч відбору на Євро-2022)

– 10 жовтня у Сумах збірна прийматиме чемпіона Олімпійських ігор у Токіо – збірну Франції (2-й матч відбору)

 15-16 жовтня – 3-й тур Суперліги («Спартак» – «ТНУ», «Дніпрянка» – «Карпати»)

– 16-17 жовтня «Галичанка» стартує у Єврокубку (два матчі пройдуть у Львові)

– 22-23 жовтня продовження 3-го туру Суперліги: «Галичанка» – «Реал» (у Львові).

Додамо, що у збірній України Андронову допомагатиме колега з «Галичанки» Оксана Площинська (тренер воротарів). А також –  Ольга Передерій, яка через травму завершила кар’єру у збірній як гравець, але вже цього сезону дебютує у ролі тренера.

Головний тренер збірної Віталій Андронов / Фото – Євген Кравс
Головний тренер збірної Віталій Андронов / Фото – Євген Кравс

До лав синьо-жовтих на підготовчі збори, що стартують 30 вересня у Броварах, викликано 20 гандболісток. З них 10 – гравці української Суперліги, інші – гравці закордонних ліг. З гандболісток українського чемпіонату це: воротарі Воронько Єлизавета («Карпати»), Вікторія Салтанюк («Галичанка») та польові гравці Готра Яна («Карпати»), Дябло Анна («Дніпрянка»), Коновалова Марина, Поляк Тетяна, Маркевич Мар’яна, Прокоп’як Ірина, Дмитришин Діана, Мелекесцева Анастасія (всі – «Галичанка»).

Підготувала Наталія Васьо

Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Галичанка (гандбол)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
28 сентября 2021г. 21:29
ЯК ЩИРИЙ ШАНУВАЛЬНИК ГК "РЕАЛ" ТА УКРАЇНСЬКОГО ГАНДБОЛУ, ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ ВАМ НАТАЛІЯ ЗА ГАРНУ СТАТТЮ ПРО ЖІНОЧУ ГАНДБОЛЬНУ СУПЕРЛІГУ ТА ПОВІДОМЛЯЮ ВАС ПРО ТОТЕМ (СИМВОЛ) ГК "РЕАЛ" (МИКОЛАЇВ) це "ПАНТЕРИ" - так називаємо ми вболівальники своїх улюблених "реалісточок" (як приклад, ГК "КАРПАТИ" - "ВОВЧИЦІ" / ГК "ДНІПРЯНКА" - "ПІРАНЬЇ" і т. д.), а тому прошу ВАС використовувати у статтях про наш ГК "РЕАЛ", якщо на те буде Ваша ласка!!!
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Галичанка» выиграла Суперкубок Украины в противостоянии и «Днепрянкой»
«Галичанка» выиграла Суперкубок Украины в противостоянии и «Днепрянкой»
Гандбол
2 сентября 17:39

Новости: Гандбол

Тренер «Виве Кельце»: «Игру «Мотора» ведет дуэт Пуховский – Малашинскас. Это по-прежнему неудобная команда»
Тренер «Виве Кельце»: «Игру «Мотора» ведет дуэт Пуховский – Малашинскас. Это по-прежнему неудобная команда»
28 сентября 18:21
Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги
Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги
28 сентября 15:06
Андронов: «Надеюсь, что Борщенко сможет помочь команде в следующих матчах»
Андронов: «Надеюсь, что Борщенко сможет помочь команде в следующих матчах»
27 сентября 13:00
Стал известен состав женской сборной Украины на матчи отбора к Евро-2022
Стал известен состав женской сборной Украины на матчи отбора к Евро-2022
27 сентября 08:52
Экс-игрок сборной Украины Остроушко подписал контракт с «Олимпиакосом»
Экс-игрок сборной Украины Остроушко подписал контракт с «Олимпиакосом»
27 сентября 07:58
«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»
«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»
23 сентября 21:29
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Барселоны»
23 сентября 08:20
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
22 сентября 18:58
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
22 сентября 18:41
Все новости

Популярные новости

Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
30
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
7
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
WEB
﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
30 сентября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
30 сентября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45