Не без помощи невероятного Бохана. «Мотор» с домашней победы стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Белорусский легионер запорожцев продолжает феерить в Европе
15:17
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.comEHF на своем официальном сайте представила символическую сборную первого тура Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Отметим, что в число лучших вошел и линейный запорожского «Мотора» Вячеслав Бохан, который в матче с «Порту» (30:27) забросил в ворота соперника 8 мячей.
Символическая сборная 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов:
Вратарь – Гонсало Перес де Варгас («Барселона»)
Левый крайний – Себастьян Бартольд («Ольборг»)
Левый полусредний – Рауль Нантес («Динамо», Бухарест)
Разыгрывающий – Октавиан Бизау («Динамо», Бухарест)
Правый полусредний – Омар Яхья («Веспрем»)
Правый крайний – Никлас Экберг («Киль»)
Линейный – Вячеслав Бохан («Мотор»)
Напомним, точный бросок капитана «Мотора» Захара Денисова вошел в топ-5 лучших голов первого тура Лиги чемпионов.
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