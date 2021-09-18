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Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Белорусский легионер запорожцев продолжает феерить в Европе


Гандбол
15:17
Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.com
EHF на своем официальном сайте представила символическую сборную первого тура Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Отметим, что в число лучших вошел и линейный запорожского «Мотора» Вячеслав Бохан, который в матче с «Порту» (30:27) забросил в ворота соперника 8 мячей.

Символическая сборная 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

Вратарь – Гонсало Перес де Варгас («Барселона»)

Левый крайний – Себастьян Бартольд («Ольборг»)

Левый полусредний – Рауль Нантес («Динамо», Бухарест)

Разыгрывающий – Октавиан Бизау («Динамо», Бухарест)

Правый полусредний – Омар Яхья («Веспрем»)

Правый крайний – Никлас Экберг («Киль»)

Линейный – Вячеслав Бохан («Мотор»)

Напомним, точный бросок капитана «Мотора» Захара Денисова вошел в топ-5 лучших голов первого тура Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
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