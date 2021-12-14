Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны»
Белорус накануне подписал новый контракт с запорожским клубом
14 декабря 10:58
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.comКаталонская «Барселона проявляет интерес к линейному сборной Беларуси и запорожского «Мотора» Вячеславу Бохану, который накануне заключил новое соглашение с чемпионом Украины. Об этом сообщает издание Marca.
О подробностях возможного трансфера пока не сообщается.
Бохан пополнил ряды действующего чемпиона Украины в июле 2020 года, перейдя из минского СКА.
Накануне литовский разыгрывающий «Мотора» Айденас Малашинскас продлил контракт с запорожским клубом.
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