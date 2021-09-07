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Линейный «Мотора» вошел в символическую сборную Финала четырех SEHA-Лиги
Белорус был в команде звезд по итогам регулярного сезона
20:19
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.comSEHA-Лига на своем официальном сайте представил сборную лучших игроков Финала четырех сезона-2020/21.
MVP турнира стал сербский разыгрывающий «Веспрема» – Петар Ненадич.
Линейный запорожского «Мотора» Вячеслав Бохан был признан лучшим в своем амплуа. Кстати перед этим белорус также вошел в символическую сборную SEHA-Лиги по итогам регулярного сезона.
Сборная всех звезд Финала четырех:
Голкипер: Владимир Цупара («Веспрем», Венгрия);
Левый крайний: Давид Мандич («Загреб», Хорватия);
Правый крайний: Никита Вайлупов («Мешков Брест», Беларусь);
Линейный: Вячеслав Бохан («МОТОР», Украина);
Левый полусредний: Филип Вистороп («Загреб», Хорватия);
Правый полусредний: Омар Яхья («Веспрем», Венгрия);
Разыгрывающий: Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия);
Защитник: Блаж Благотиншек («Веспрем», Венгрия );
MVP: Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия).
Напомним, в Финале четырех «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.
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