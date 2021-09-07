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Линейный «Мотора» вошел в символическую сборную Финала четырех SEHA-Лиги

Белорус был в команде звезд по итогам регулярного сезона

Гандбол
20:19
Линейный «Мотора» вошел в символическую сборную Финала четырех SEHA-Лиги
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.com
SEHA-Лига на своем официальном сайте представил сборную лучших игроков Финала четырех сезона-2020/21.  

MVP турнира стал сербский разыгрывающий «Веспрема» – Петар Ненадич

Линейный запорожского «Мотора» Вячеслав Бохан был признан лучшим в своем амплуа. Кстати перед этим белорус также вошел в символическую сборную SEHA-Лиги по итогам регулярного сезона.

Сборная всех звезд Финала четырех:

Голкипер: Владимир Цупара («Веспрем», Венгрия);

Левый крайний: Давид Мандич («Загреб», Хорватия);

Правый крайний: Никита Вайлупов («Мешков Брест», Беларусь);

Линейный: Вячеслав Бохан («МОТОР», Украина);

Левый полусредний: Филип Вистороп («Загреб», Хорватия);

Правый полусредний: Омар Яхья («Веспрем», Венгрия);

Разыгрывающий: Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия);

Защитник: Блаж Благотиншек («Веспрем», Венгрия );

MVP: Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия).

Напомним, в Финале четырех «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.   
Владимир Кириченко
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