Линейный сборной Украины поделился мнением о сопернике команды на групповом этапе Евро-2022

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Линейный сборной Украины Дмитрий Тютюнник рассказал о подготовке к чемпионату Европы-2022, а также высказался о сопернике команды в квартете C – Хорватии:



Чувствую себя хорошо, травм нет, ничего не беспокоит, готово и физически, и морально, состояние – не просто рабочее, состояние – хорошее. Чувствую это.

Мне нравится ритм, в котором мы работаем на собрании. Где нужно нам дают отдохнуть, устраивают более короткие тренировки. После отдыха тренировка наоборот может быть длиннее. Тренер хорошо понимает нас.

Мы смотрели контрольный матч Хорватия – Россия. Что сказать: у хорватов – очень хорошая команда. Они хорошо играют и в защите, и в нападении.