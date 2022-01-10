Линейный сборной Украины поделился мнением о сопернике команды на групповом этапе Евро-2022
Линейный сборной Украины Дмитрий Тютюнник рассказал о подготовке к чемпионату Европы-2022, а также высказался о сопернике команды в квартете C – Хорватии:
У меня положительные впечатления от тренировок. Больше мы наигрываем защиту. Нападение тоже отрабатываем, но акцент все же на обороне. Такая установка тренера – играем от защиты. И у нас все больше и больше получается, улучшилось понимание друг друга – где можно выйти вперед в обороне, где – опуститься. Тренер требует плотности, производить в защите меньше разрывов. Я люблю такую защиту, поэтому мне не было тяжело.
Чувствую себя хорошо, травм нет, ничего не беспокоит, готово и физически, и морально, состояние – не просто рабочее, состояние – хорошее. Чувствую это.
Мне нравится ритм, в котором мы работаем на собрании. Где нужно нам дают отдохнуть, устраивают более короткие тренировки. После отдыха тренировка наоборот может быть длиннее. Тренер хорошо понимает нас.
Мы смотрели контрольный матч Хорватия – Россия. Что сказать: у хорватов – очень хорошая команда. Они хорошо играют и в защите, и в нападении.
Известен состав сборной Украины на Евро-2022. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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