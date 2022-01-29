Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов
Линейный сборной Украины подписал контракт с польским клубом
23-летний гандболист покинул ряды запорожского «Мотора»
11:31
Иван Бурзак / Фото - FacebookПольский клуб «Азоты» из Пулав на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения с линейным сборной Украины Иваном Бурзаком.
Игрок запорожского «Мотора» присоединится к «Азотам» 2 февраля. Контракт с польской командой будет рассчитан на полтора сезона.
Накануне стало известно, что другой игрок сборной Украины, правый крайний Андрея Акименко покинул Пулавы и продолжит карьеру в бухарестском «Динамо».
Ранее ФГУ сообщила об уходе немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера национальной сборной Украины.
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