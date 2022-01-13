Превью Евро-2022: ФГУ не смогла собрать команду из лучших украинских игроков
Лучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+
Мы покажем 16 матчей континентального форума
08:57
Мужская национальная сборная Украины по гандболу / Фото - handball.net.uaС 13 по 30 января на аренах Венгрии и Словакии состоится чемпионат Европы-2022 по гандболу среди мужчин.
В турнире примут участие 24 национальные сборные. Команда Украины в седьмой раз в своей истории сыграет на континентальном первенстве.
Подопечные немецкого специалиста Михаэля Биглера в группе С померяются силами с топовыми командами европейского гандбола. Украинцам будут противостоять сербы, французы и хорваты.
Первый поединок украинская дружина сыграет 13 января против сборной Сербии. Матч в прямом эфире смотрите на телеканале XSPORT. Начало – в 19.00.
Напомним, 16 матчей чемпионата Европы, включая финал и матч за 3-е место, в прямом эфире покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+.
Расписание матчей сборной Украины.
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