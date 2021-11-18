Тренер «Виве Кельце»: «Игру «Мотора» ведет дуэт Пуховский – Малашинскас. Это по-прежнему неудобная команда»
Малашинскас – о победе над «Веспремом»: «Мы выиграли у одной из лучших команд мира»
Лидер «Мотора» не скрывает эмоций после победы в Лиге чемпионов
08:22
Айденас Малашинскас / Фото - handball.motorsich.comЛитовский разыгрывающий «Мотора» Айденас Молошинскас прокомментировал домашнюю победу своей команды над венгерским «Веспремом» (29:27) в матче 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Цитирует Айденса пресс-служба запорожского клуба.
«Спасибо соперникам за борьбу на площадке. Тренер сказал об игре все, что можно было подчеркнуть и на чем акцентировать внимание. Я могу сказать, что мы счастливы и довольны этим моментом и этой победой. Сегодня мы выиграли у одной из лучших команд мира. Я в «Мотор» нахожусь семь лет, мы неоднократно встречались с «Веспремом», но вот победили эту команду впервые, чему мы очень рады. Конечно, Лига чемпионов не заканчивается сегодня, и мы с нетерпением ждем ответного матча в «Веспреме».
Своими эмоциями после матча с «Веспремом» поделился и главный тренер запорожского клуба Гинтарас Савукинас.
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