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Матч Лиги чемпионов «Мотор» – ПСЖ состоится на нейтральной площадке в польском Тарнуве
Команды сыграют на обновленной «Arena Jaskółka»
11:22
«Мотор» – ПСЖ / Фото - handball.motorsich.comПеренесенный матч группового раунда Лиги чемпионов между «Мотором» и французским ПСЖ состоится на нейтральной площадке. Об этом сообщает sport.tvp.pl.
Изначально игра должна была пройти 17 февраля в Запорожье, однако из-за напряженной политической ситуации в Украине была отложена.
Ожидается, что теперь команды сыграют в польском Тарнуве на обновленной «Arena Jaskółka», которая может вместить почти четыре с половиной тысячи зрителей. До этого матчи Лиги чемпионов на территории Польши проводились только в Кельце и Плоцке.
Напомним, ранее сорвался первый четвертьфинальный матч «Галичанки» в Кубке EHF.
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