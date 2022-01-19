Михаэль Биглер ушел с поста главного тренера сборной Украины

На счету специалиста – три поражения после трех игр

Михаэль Биглер / фото - ФГУ

Федерация гандбола Украины сообщила об уходе немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера национальной сборной.

Тренер сам принял такое решение после неудачного выступления «сине-желтых» на чемпионате Европы-2022. Биглер уже попрощался со сборной, пожелав удачи и поблагодарив за совместную работу.

«У меня большая разница во впечатлениях между играми и тренировками сборной Украины. К сожалению, игр было всего три. Тренировки были супер. Я видел новую молодую команду, которая фокусируется на задачах, хочет учиться, узнавать новое. Игроки готовы отдавать эмоции и энергию на тренировках. За это – мое уважение команде и в этом я вижу позитив. Мне было честью и большим удовольствием сотрудничать с Федерацией гандбола Украины. Я сказал игрокам и Федерации: дайте этим ребятам время, они будут развиваться. Было немало хороших моментов. Этой команде просто нужно время, они хотят работать».

Место Биглера в сборной займет Вячеслав Лочман. Впереди у «сине-желтых» подготовка и участие в матчах отбора на чемпионат мира-2023.

Ранее Биглер подвел итоги Евро-2022 для сборной Украины.