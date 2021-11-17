«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»

Запорожцы продолжают борьбу за плей-офф турнира

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

«Мотор» обыграл «Веспрем» в матче седьмого тура группы В Лиги чемпионов.

Запорожцы подходили к поединку в качестве андердога, но это их ни капельки не смутило, и они одержали довольно уверенную победу. «Мотор» вел в счете практически на протяжение всего поединка, лишь несколько раз позволив «Веспрему» подобраться на расстояние одного гола.

Таким образом, чемпион Украины одержал третьею победу в Лиге чемпионов, которая позволила ему подняться на четвертое место в группе, однако все остальные команды матчи седьмого тура проведут позже.

Напомним, всего в группе восемь клубов, из которых первые шесть выходят в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа В. 7-й тур:

«Мотор» (Украина) – «Веспрем» (Венгрия) – 29:27 (14:12)

«Мотор»: Комок, Вьюник, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Козакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

«Веспрем»: Корралес, Цупара, Фати Омар, Македа, Нильссон, Лигетвари, Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукас, Благотиншек, Мае, Илич, Лекаи, Сипос.