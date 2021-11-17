«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 33
Сейчас 1
Сегодня 22
Завтра 18
Футбол (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол 2:4 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей 58:71 Окончен
Теннис (3 события из 10) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Red Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Даниил Медведев - Александер Зверев 2:1 Окончен
22:00 Matteo Berrettini - Хуберт Гуркач -:- Отменен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico)
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Паула Бадоса Гиберт - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург 0:0 2-й период
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Полесье - ВПК-Агро 3:1 Окончен
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург 0:0 2-й период
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:0 Окончен
19:00 Днепр - Донбасс 1:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Green Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Casper Ruud -:- Отменен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico)
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Анетт Контавейт - Мария Саккари 2:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»

Запорожцы продолжают борьбу за плей-офф турнира
Гандбол
21:35
«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

«Мотор» обыграл «Веспрем» в матче седьмого тура группы В Лиги чемпионов.

Запорожцы подходили к поединку в качестве андердога, но это их ни капельки не смутило, и они одержали довольно уверенную победу. «Мотор» вел в счете практически на протяжение всего поединка, лишь несколько раз позволив «Веспрему» подобраться на расстояние одного гола.

Таким образом, чемпион Украины одержал третьею победу в Лиге чемпионов, которая позволила ему подняться на четвертое место в группе, однако все остальные команды матчи седьмого тура проведут позже.

Напомним, всего в группе восемь клубов, из которых первые шесть выходят в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа В. 7-й тур:

«Мотор» (Украина) – «Веспрем» (Венгрия) – 29:27 (14:12)

«Мотор»: Комок, Вьюник, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Козакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

«Веспрем»: Корралес, Цупара, Фати Омар, Македа, Нильссон, Лигетвари, Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукас, Благотиншек, Мае, Илич, Лекаи, Сипос.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Александр Тильте выпал из строя
Эксклюзив Александр Тильте выпал из строя
Гандбол
14 ноября 15:56
Ноябрь – месяц венгерской моды
Эксклюзив
Ноябрь – месяц венгерской моды
Гандбол
31 октября 15:30
Савукинас: «Нам не хватало дисциплины, а вот оборона «Фленсбурга» действовала более агрессивно»
Савукинас: «Нам не хватало дисциплины, а вот оборона «Фленсбурга» действовала более агрессивно»
Гандбол
29 октября 11:00
«Мотор» забарахлил в Германии. Чемпион Украины был разгромлен «Фленсбургом»
«Мотор» забарахлил в Германии. Чемпион Украины был разгромлен «Фленсбургом»
Гандбол
29 октября 07:15
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Гандбол
28 октября 13:18
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Гандбол
28 октября 11:21

Новости: Гандбол

«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»
«Мотор» добыл третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Веспрем»
21:35
Сборная Украины проведет два товарищеских матча с Данией
Сборная Украины проведет два товарищеских матча с Данией
16 ноября 11:11
«Галычанка» дома обыграла «Ювенту» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
«Галычанка» дома обыграла «Ювенту» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
14 ноября 18:31
Александр Тильте выпал из строя
Эксклюзив Александр Тильте выпал из строя
14 ноября 15:56
Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі
Послесловие
Що не тур, то цікавинки: огляд подій у Суперлізі
11 ноября 15:51
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
10 ноября 14:44
Полусредний сборной Украины: «У нового тренера многие упражнения, которых я никогда не делал»
Полусредний сборной Украины: «У нового тренера многие упражнения, которых я никогда не делал»
6 ноября 14:55
Комок: «Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно»
Комок: «Новый тренер, новые упражнения, новая система, новая тактика – всем очень интересно»
6 ноября 09:57
Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»
Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»
6 ноября 09:21
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
64
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости