Президент «Мотора» – руководству EHF: «Мы готовы принять «Барселону» в Запорожье»
«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове
Запорожье осталось без европейского гандбола
15:58
Дмитрий Горига и Захар Денисов / Фото - handball.motorsich.com22 февраля Европейская гандбольная федерация (EHF) приняла ряд решений относительно неблагоприятной политической ситуации в Украине. Об этом сообщает официальный сайт EHF.
Ныне EHF не видит возможности проводить матчи на территории страны. Исходя из этого, в мужской Лиге чемпионов встреча «Мотор» – ПСЖ, которая не состоялась в Запорожье 17 февраля, пройдет 1 марта в Прешове. Поединок с «Барселоной», запланированный на 3 марта, также команды сыграют в словацком городе.
Напомним, матчи отборочного турнира ЧЕ-2022 среди женщин между сборными Украины и Чехии будут сыграны 4 и 5 марта на территории последних.
Комментарии 0