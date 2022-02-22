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«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове

Запорожье осталось без европейского гандбола
Гандбол
15:58
«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове
Дмитрий Горига и Захар Денисов / Фото - handball.motorsich.com
22 февраля Европейская гандбольная федерация (EHF) приняла ряд решений относительно неблагоприятной политической ситуации в Украине. Об этом сообщает официальный сайт EHF.

Ныне EHF не видит возможности проводить матчи на территории страны. Исходя из этого, в мужской Лиге чемпионов встреча «Мотор» – ПСЖ, которая не состоялась в Запорожье 17 февраля, пройдет 1 марта в Прешове. Поединок с «Барселоной», запланированный на 3 марта, также команды сыграют в словацком городе.

Напомним, матчи отборочного турнира ЧЕ-2022 среди женщин между сборными Украины и Чехии будут сыграны 4 и 5 марта на территории последних.

Владимир Кириченко
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Теги

Мотор Лига чемпионов (гандбол) ПСЖ (гандбол) Барселона (гандбол)

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