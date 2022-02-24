Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на выездной матч Лиги чемпионов против «Виве Кельце»
«Мотор» на выезде не смог справиться с «Виве Кельце» в матче Лиги чемпионов
После этого поражения запорожцы ухудшили свое положение в турнирной таблице
07:23
«Мотор» (Юрий Кубатко) / Фото - handball.motorsich.comСостоялся матч 12-го тура Лиги чемпионов, в котором запорожский «Мотор» в группе В на выезде проиграл польскому «Виве Кельце» со счетом 27:33.
Лучшим бомбардиром встречи стал французский линейный Николя Турна, который разорвал центр защиты, отличился восемь раз и заработал пару семиметровых и двухминутных удалений.
Лига чемпионов. 12-й тур. Группа В
«Виве Кельце» (Польша) – «Мотор» (Украина) 33:27 (19:13)
«Виве Кельце»: Корнецки, Вольфф; Вуйович, Санчес-Мигальон (1), Олейничак (1), Сичко (5), А.Дуйшебаев (2), Турна (8), Игор Карачич, Морыто (7/4), Д.Дуйшебаев, Трастарсон (3), Сургель (1), Королек (3), Наи (2).
«Мотор»: Вьюник, Комок; Кубатко (1), Малашинскас (4/1), Пуховский (4), Денисов (3), Тильте, Турченко (3/1), Молина, Кравченко, Донцов, Шебетич, Горига (5), Касай, Васильев (4), Бохан (3).
Турнирное положение.
1. «Кельце» – 18 очков (12 матчей)
2. «Барселона» – 14 (11)
3. «Веспрем» – 13 (11)
4. ПСЖ – 12 (10).
5. «Фленсбург» – 9 (11)
6. «Мотор» – 8 (11)
7. «Порту» – 8 (11)
8. «Динамо» – 6 (11)
Ранее EHF сообщила, что в связи с возможным нападением России на Украину решила перенести матч квалификации чемпионата Европы-2022.
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