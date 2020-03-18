«Мотор» в концовке матча упустил победу над «Ольборгом»
«Мотор» подписал контракт с правым полусредним сборной Хорватии
Лука Шебетич с нового сезона будет защищать цвета запорожского клуба
18 марта 22:10
Лука Шебетич / Фото - Федерация гандбола ХорватииС нового сезона состав запорожского «Мотора» усилит правый полусредний сборной Хорватии и французского «Трамбле» Лука Шебетич.
Соглашение с 26-летним гандболистом рассчитано на два года. Об этом сообщает Telegram-канал IGra_handball.
Напомним, 19 марта «Мотор» сыграет «Вардаром» в рамках группового этапа SEHA-Лиги. Начало – в 21:15.
Своими ожиданиями от противостояния с македонским грандом поделился главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас.