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«Мотор» подписал контракты с экс-вратарем сборной Украины и белорусским полусредним
Игроки со следующего сезона пополнят ряды запорожцев
01 февраля 22:34
Игорь Чуприна / Фото - handball.motorsich.comС нового сезона запорожский «Мотор» усилят два новичка – украинский гандболист со словацким паспортом – словацкий вратарь Игорь Чуприна и белорусский правый полусредний Николай Алехин. Об этом сообщает пресс-служба действующего чемпиона Украины.
Свою профессиональную карьеру игрока Чуприна начинал в 2008 году в команде «Портовик». В сезоне- 2014/2015 вратарь выступал за челябинский «Локомотив». А в 2015 году сменил не только клуб. Игорь перебрался в словацкий клуб «Татран», где позже получил гражданство Словакии.
До этого 31-летний вратарь успел отличиться еще и в национальной сборной Украины. Ныне голкипер выступает в российском чемпионате в составе команды «Донские Казаки – ЮФУ» под руководством украинского наставника Сергея Бебешко. Контракт запорожского клуба с Чуприной будет рассчитан на два года.
Что касается 23-летнего Алехина, то он играл за минский клуб «Витязь». Сейчас полусредний выступает в составе команды «СКА-Минск». Неоднократно вызывался в расположение сборной Беларуси.
Отметим, в «Моторе» Алехин станет четвертым белорусом. Контракт запорожской команды с правым полусредним рассчитан на два года.
Накануне польский клуб «Азоты» из Пулав объявил о заключении соглашения с линейным сборной Украины и «Мотора» Иваном Бурзаком.
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