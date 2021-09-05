«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги
«Мотор» разгромил «Мешков Брест» и завоевал бронзу в SEHA-Лиге
Первый тайм матча прошел в равной борьбе
5 сентября 19:15
фото - SEHA-лига
В хорватском Задаре состоялся матч за бронзовые медали SEHA-Лиги.
Запорожский «Мотор» уверенно обыграл «Мешков Брест». Отметим, что первый тайм матча прошел на равных и завершился вничью.
Матч за 3/4-е места SEHA-Лиги.
«Мотор» — «Мешков Брест» — 31:20 (11:11)
(Денисов, Горига — по 6, Козакевич, Бохан — по 4; Малус — 6, Кашпарек — 4)
В титульном поединке сойдутся венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб». «Мотор» ранее завоевал Суперкубок Украины.
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