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«Мотор» разгромил «Мешков Брест» и завоевал бронзу в SEHA-Лиге

Первый тайм матча прошел в равной борьбе
Гандбол
5 сентября 19:15
«Мотор» разгромил «Мешков Брест» и завоевал бронзу в SEHA-Лиге
фото - SEHA-лига

В хорватском Задаре состоялся матч за бронзовые медали SEHA-Лиги.

Запорожский «Мотор» уверенно обыграл «Мешков Брест». Отметим, что первый тайм матча прошел на равных и завершился вничью.

Матч за 3/4-е места SEHA-Лиги.

«Мотор» — «Мешков Брест» — 31:20 (11:11)

(Денисов, Горига — по 6, Козакевич, Бохан — по 4; Малус — 6, Кашпарек — 4)

В титульном поединке сойдутся венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб». «Мотор» ранее завоевал Суперкубок Украины.

Антон Кривенко
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