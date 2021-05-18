«Мотор» очень уверенно вышел в финал Кубка Украины
«Мотор» в сумасшедшем матче вырвал победу над «Донбассом» и в седьмой раз кряду стал обладателем Кубка Украины
Дончане дали настоящий бой флагману украинского гандбола
18 мая 18:43
«Мотор» – «Донбасс» / Фото - ФГУЗапорожский «Мотор» стал обладателем Кубка Украины по гандболу.
В финальном матче турнира подопечные Гинтараса Савукинаса в тяжелейшей борьбе переиграли «Донбасс» со счетом 27:24.
Для запорожского клуба этот триумф стал седьмым подряд.
Лучшим игроком финала в составе «Мотора» был признан белорусский разыгрывающий Борис Пуховский. Самым ценным гандболистом Финала четырех стал литовский разыгрывающий запорожцев Айденас Малашинскас.
Кубок Украины. Финал четырех
«Мотор» – «Донбасс» 27:24
Напомним, в полуфинале турнира «Мотор» обыграл «Мотор-Политехнику» (34:17).
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