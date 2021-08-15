Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
Украинцы провели десятый матч с этим клубом
16:20
Фото: Мотор
В Бресте, Беларусь, в рамках международного товарищеского турнира запорожский «Мотор» обыграл хозяев турнира – «Мешков Брест» (32:29).
Украинская команда уступила первую половину матча с разницей в два очка, но уверенно выиграла второй тайм.
Для «Мотора» и «Мешков Брест» это десятый очный матч и четвертый товарищеский. На текущий момент у запорожцев четыре победы и шесть поражений.
Отметим, что в первом матче турнира «Мотор» проиграл «Чеховским Медведям».
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