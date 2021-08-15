«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»

Украинцы провели десятый матч с этим клубом





Фото: Мотор

В Бресте, Беларусь, в рамках международного товарищеского турнира запорожский «Мотор» обыграл хозяев турнира – «Мешков Брест» (32:29).



Украинская команда уступила первую половину матча с разницей в два очка, но уверенно выиграла второй тайм.

Для «Мотора» и «Мешков Брест» это десятый очный матч и четвертый товарищеский. На текущий момент у запорожцев четыре победы и шесть поражений.

Отметим, что в первом матче турнира «Мотор» проиграл «Чеховским Медведям».