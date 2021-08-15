«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 2
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:1 Окончен 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:1 Окончен 1-й тайм
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»

Украинцы провели десятый матч с этим клубом

Гандбол
16:20
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
Фото: Мотор

В Бресте, Беларусь, в рамках международного товарищеского турнира запорожский «Мотор» обыграл хозяев турнира – «Мешков Брест» (32:29).

Украинская команда уступила первую половину матча с разницей в два очка, но уверенно выиграла второй тайм.

Для «Мотора» и «Мешков Брест» это десятый очный матч и четвертый товарищеский. На текущий момент у запорожцев четыре победы и шесть поражений.

Отметим, что в первом матче турнира «Мотор» проиграл «Чеховским Медведям».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мотор Мешков Брест

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»
Эксклюзив
Итоги мужского чемпионата Украины: в поисках контрсилы «Мотору»
Гандбол
28 июля 20:11

Новости: Гандбол

«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
«Мотор» в товарищеском матче обыграл «Мешков Брест»
16:20
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
13 августа 14:57
Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
Тема дня Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
10 августа 17:45
Тренеров сборной Украины U-19 Ланевича и Будко отправили домой накануне старта команды на ЧЕ-2021. Причина – шокирует многих
Тренеров сборной Украины U-19 Ланевича и Будко отправили домой накануне старта команды на ЧЕ-2021. Причина – шокирует многих
9 августа 12:16
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Токио-2020
8 августа 11:00
Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду
Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду
Токио-2020
7 августа 17:52
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
6 августа 19:30
Сборная Франции стала первым финалистом женского турнира на Играх в Токио. Шведки – повержены
Сборная Франции стала первым финалистом женского турнира на Играх в Токио. Шведки – повержены
Токио-2020
6 августа 14:32
Невероятный Хансен установил рекорд полуфиналов Олимпийских игр. Датчанин – лучший бомбардир в истории турнира
Невероятный Хансен установил рекорд полуфиналов Олимпийских игр. Датчанин – лучший бомбардир в истории турнира
Токио-2020
6 августа 07:55
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости