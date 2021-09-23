Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»
Запорожцы в течение всего матча были в роли догоняющих
21:29
Фото: Барселона
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов запорожский «Мотор» в Испании проиграл каталонской «Барселоне» со счетом 25:36.
В составе «Мотора» самым результативным игроком стал Борис Пуховский – 6 голов.
Лига чемпионов. 2-й тур. Группа В
«Барселона» – «Мотор» 36:25 (16:13, 20:12)
Лучшие бомбардиры матча: Дика Мэм (8 голов), Борис Пуховский (6).
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» выиграл у португальского «Порту».
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