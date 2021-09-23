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«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»

Запорожцы в течение всего матча были в роли догоняющих

Гандбол
21:29
«Мотор» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Барселоне»
Фото: Барселона

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов запорожский «Мотор» в Испании проиграл каталонской «Барселоне» со счетом 25:36.

В составе «Мотора» самым результативным игроком стал Борис Пуховский – 6 голов.

Лига чемпионов. 2-й тур. Группа В

«Барселона» – «Мотор» 36:25 (16:13, 20:12)

Лучшие бомбардиры матча: Дика Мэм (8 голов), Борис Пуховский (6).


Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» выиграл у португальского «Порту».

https://xsport.ua/handball_s/news/ne-bez-pomoshchi-neveroyatnogo-bokhana-motor-s-domashney-pobedy-st...

Карен Агабекян
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Барселона (гандбол) Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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